Aaj Ka Rashifal 19 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी सुबह 10 बजकर 51 मिनट तक रहेगी। इसके बाद नवमी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 27वाँ दिन, दुर्गा अष्टमी, सन्धि पूजा, महा नवमी, सरस्वती विसर्जन, मासिक दुर्गाष्टमी, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 03 बजकर 38 मिनट दिन रहेगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा वहीं चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे।

सिंह राशि वालों के लिए रवि योग आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रह सकता है। कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। कारोबार में नई योजना पर काम शुरू करने के लिए सही तैयारी करें। आज धनु राशि वालों के लिए सोमवार सकारात्मक रह सकता है। करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते मिल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मेहनत का लाभ मिलने की उम्मीद है। कारोबार में नई योजना पर विचार कर सकते हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

मेष राशि वालों के लिए सोमवार का दिन कामकाज में आगे बढ़ने का मौका लेकर आ सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और कारोबार में लाभ के अवसर बन सकते हैं। रुके हुए काम पूरे करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। परिवार में सुख-शांति बनाए रखने की कोशिश करें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि वालों को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने चाहिए। नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। कारोबार में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह फायदेमंद रहेगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। जल्दबाजी में खर्च करने से बचें।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मिथुन राशि वालों के लिए दिन नई योजनाएं बनाने और काम में सुधार करने का हो सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। व्यापार में नए संपर्क लाभ दिलाने में मदद कर सकते हैं। किसी पुराने मित्र से बातचीत हो सकती है। सेहत के मामले में लापरवाही न करें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि वालों को सोमवार को अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है। नौकरी में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम लेने पर स्थिति बेहतर हो सकती है। पैसों के लेन-देन में सावधानी रखें। परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके काम आ सकती है।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि वालों के लिए रवि योग आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रह सकता है। कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। कारोबार में नई योजना पर काम शुरू करने के लिए सही तैयारी करें। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं। जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि वालों को कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत का लाभ मिल सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के दौरान आप अधूरे काम पूरे करने की योजना बना सकते हैं। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो विकल्पों की अच्छी तरह जांच करें। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो तो बातचीत से समाधान निकालें।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि वालों के लिए सोमवार का दिन नए अवसरों की तलाश करने का हो सकता है। नौकरी और कारोबार में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर फायदा मिल सकता है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें। प्रेम जीवन में मधुरता आ सकती है। दूसरों की बातों में आकर कोई बड़ा फैसला न लें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि वालों को मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ना चाहिए। नौकरी में किसी जरूरी काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन निवेश से पहले पूरी जानकारी जुटाएं। परिवार का सहयोग मिलेगा। अपनी दिनचर्या और आराम पर भी ध्यान दें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि वालों के लिए सोमवार सकारात्मक रह सकता है। करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते मिल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मेहनत का लाभ मिलने की उम्मीद है। कारोबार में नई योजना पर विचार कर सकते हैं। धन से जुड़े फैसले लेते समय भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा का अपनी राशि में होना भावनाओं और जिम्मेदारियों पर ध्यान देने का संकेत माना जा सकता है। नौकरी में काम का दबाव रह सकता है, लेकिन सही योजना से काम पूरे होंगे। आर्थिक मामलों में सुधार के लिए नए प्रयास कर सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि वालों को सोमवार को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी की मदद मिल सकती है। कारोबार में नई साझेदारी करने से पहले शर्तों को ध्यान से समझें। अनावश्यक खर्च से बचें। रिश्तों में गलतफहमी दूर करने के लिए खुलकर बातचीत करें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए दिन मिला-जुला रह सकता है। नौकरी में धीरे-धीरे प्रगति के अवसर बन सकते हैं। कारोबार में पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में किसी जरूरी विषय पर चर्चा हो सकती है। भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें और सेहत के लिए पर्याप्त आराम करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।