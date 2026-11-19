Aaj Ka Rashifal 19 November 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7 बजकर 5 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद दशमी तिथि शुरू होगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 28वाँ दिन, पञ्चक, रवि योग, विडाल योग है। आज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। वहीं चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे।

आज वृश्चिक राशि वालों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। नौकरी में सफलता और कारोबार में आर्थिक लाभ के योग हैं। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। आज कुंभ राशि वालों के लिए तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और दोस्तों से मदद मिलेगी। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज हर्षण योग आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और कारोबार में लाभ के अवसर बनेंगे। परिवार में खुशियां रहेंगी।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आपका रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। धन से जुड़े मामलों में राहत मिलने के योग हैं। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और परिवार में सुख-शांति रहेगी।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

हर्षण योग आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। व्यापार में नई योजना सफल हो सकती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज आपको मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। नौकरी में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। धन के मामले में सोच-समझकर फैसले लें और परिवार को समय दें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलने से आपके कई काम बन सकते हैं। नौकरी और व्यापार में सफलता के संकेत हैं। आय के नए रास्ते खुल सकते हैं और कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

हर्षण योग आपके लिए लाभ के अवसर बना सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज का दिन रिश्तों और करियर के लिहाज से अच्छा रह सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में लाभ होगा और जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। नौकरी में सफलता और कारोबार में आर्थिक लाभ के योग हैं। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

हर्षण योग आपके लिए खुशियों के नए अवसर ला सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिल सकती है। नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे और धन संबंधी परेशानियां कम हो सकती हैं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। रुके हुए धन की प्राप्ति के संकेत हैं। कारोबार में नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और दोस्तों से मदद मिलेगी।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

हर्षण योग आपके लिए शुभ परिणाम दे सकता है। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। धन लाभ के योग बनेंगे और परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।