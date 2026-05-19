Aaj Ka Rashifal 19 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर 02:18 तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज भद्रा, रवि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मिथुन राशि में भ्रमण करेंगे।

साथ ही आज मृगशिरा नक्षत्र सुबह 08 बजकर 41 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। साथ ही वृष राशि वालों को आज आर्थिक मामलों में सफलता मिलने के योग हैं। रवि योग की कृपा से कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आज कर्क राशि वालों के रवि योग के प्रभाव से नौकरी और व्यापार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज रवि योग के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सफलता मिलने के योग हैं। रवि योग की कृपा से कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए शुभ रह सकता है। करियर में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

रवि योग के प्रभाव से नौकरी और व्यापार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आपके मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है। ऑफिस में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में विस्तार की योजना बन सकती है। प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का दिन मेहनत का फल दिलाने वाला रहेगा। रवि योग के कारण अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। परिवार के साथ धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

रवि योग आपके आत्मबल को मजबूत करेगा। करियर में नई उपलब्धि मिलने के योग हैं। धन लाभ के अवसर बन सकते हैं। रिश्तों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को सफलता मिल सकती है। निवेश से फायदा होने की संभावना है। छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

रवि योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपके निर्णय लाभदायक साबित हो सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। कारोबार में नए संपर्क लाभ पहुंचा सकते हैं। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आपके लिए उन्नति के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी में बदलाव की सोच रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज रवि योग आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। करियर में तरक्की के संकेत हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।