Aaj Ka Rashifal 19 March 2026: फ्यूचर पंचांग अनुसार आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि सुबह 6 बजकर 52 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज गुरुवार का दिन है। आज नूतन वर्ष प्रारम्भ, उगादि, गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि, युगादि, चैत्र अमावस्या, इष्टि, पञ्चक, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मीन राशि में भ्रमण करेंगे। वहीं उसके बाद मीन राशि में संचरण करेंगे। वहीं आज सूर्य, चंद्रमा, शनि और शुक्र के संयोग से चतुर्ग्रही योग बन रहा है।

साथ ही आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। ऐसे आज मिथुन राशि वालों नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। वहीं कर्क राशि वालों की धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और लंबी यात्रा के योग बनेंगे। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

यह योग आपके बारहवें भाव में बन रहा है, जिससे खर्चों में वृद्धि और विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ के संकेत हैं। मानसिक तनाव रह सकता है, लेकिन आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और ध्यान-योग से लाभ मिलेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आपके ग्यारहवें भाव में यह योग बन रहा है, जो आय और लाभ का भाव है। नए स्रोतों से धन लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी और मित्रों का सहयोग मिलेगा। नेटवर्किंग से फायदा होगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

दसवें भाव में बना यह योग करियर में उन्नति का संकेत दे रहा है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

भाग्य भाव में यह योग बनने से किस्मत आपका साथ देगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और लंबी यात्रा के योग बनेंगे। गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आठवें भाव में यह योग अचानक घटनाओं का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और निवेश सोच-समझकर करें। रिसर्च और रहस्यमयी विषयों में रुचि बढ़ सकती है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

सातवें भाव में बना यह योग दांपत्य जीवन के लिए शुभ है। पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे। बिजनेस पार्टनरशिप में लाभ होगा और नए संबंध बन सकते हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

छठे भाव में यह योग शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

पांचवें भाव में बना यह योग प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में शुभ रहेगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी और निवेश से लाभ के योग हैं।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

चौथे भाव में यह योग पारिवारिक सुख और संपत्ति से जुड़ा है। घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और वाहन या प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

तीसरे भाव में बना यह योग साहस और पराक्रम बढ़ाएगा। छोटी यात्राएं लाभदायक रहेंगी और भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। संचार कौशल बेहतर होगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

दूसरे भाव में यह योग धन और वाणी से जुड़ा है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

लग्न भाव में बना यह योग आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय शुभ रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।