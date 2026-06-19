Aaj Ka Rashifal 19 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शाम 4 बजकर 59 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज स्कन्द षष्ठी, गण्ड मूल, रवि योग, विडाल योग है। साथ ही आज आश्लेषा नक्षत्र 10 बजकर 06 मिनट तक रहेगा। वहीं इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू हो जाएगा।

ऐसे में आज कुंभ राशि वालों वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। साझेदारी के कार्यों में लाभ मिल सकता है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहने के संकेत हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। वहीं धनु राशि वालों को भाग्य का साथ मिलने से कई कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ रहेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में रहेगा। आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रह सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहने के योग हैं।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। घर-परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। माता का सहयोग मिलेगा। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखें।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज चंद्रमा तृतीय भाव में रहेगा, जिससे साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। छोटी यात्राएं लाभदायक साबित होंगी।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

सिंह राशि का चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में रहेगा। धन संबंधी मामलों में लाभ मिलने की संभावना है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। वाणी में मधुरता बनाए रखें। निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। नए कार्यों की शुरुआत के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेगा। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। कार्यक्षेत्र में गोपनीय योजनाओं पर काम करना लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलेगी।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज चंद्रमा एकादश भाव में गोचर करेगा। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। लंबे समय से अटका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है। मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा। करियर में प्रगति के संकेत हैं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

चंद्रमा दशम भाव में रहेगा, जिससे करियर और व्यवसाय में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मेहनत का अच्छा फल प्राप्त होगा।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा नवम भाव में गोचर करेगा। भाग्य का साथ मिलने से कई कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

चंद्रमा अष्टम भाव में रहेगा। आज किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें। स्वास्थ्य और वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतें। पुराने विवादों से दूर रहना बेहतर रहेगा। अनुभवी लोगों की सलाह लाभकारी साबित होगी।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर करेगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। साझेदारी के कार्यों में लाभ मिल सकता है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहने के संकेत हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

चंद्रमा षष्ठम भाव में रहेगा। प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में सफलता मिलने के संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अच्छी उपलब्धि मिल सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। मेहनत और अनुशासन से लाभ मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।