Aaj Ka Rashifal 19 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज स्कन्द षष्ठी, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शाम 6 बजकर 12 मिनट तक दिन रहेगा। वहीं उसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा आज कन्या राशि में संचरण करेंगे।

आज कर्क राशि राशि वालों को आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने के योग हैं। नौकरी में पदोन्नति या सम्मान मिलने की संभावना है। व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। वहीं कुंभ राशि वालों को आज आज नई शुरुआत के लिए दिन शुभ है। अमृत सिद्धि योग के प्रभाव से करियर में प्रगति होगी। व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं, जो लाभदायक रहेंगे। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। व्यापार में लाभदायक सौदा मिल सकता है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान-पान में संतुलन बनाए रखें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन धन संबंधी मामलों में शुभ रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों के लिए नए ग्राहक लाभ लेकर आएंगे। दांपत्य जीवन मधुर रहेगा और मानसिक तनाव कम होगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

अमृत सिद्धि योग आपके करियर में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और सेहत भी अच्छी रहेगी।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने के योग हैं। नौकरी में पदोन्नति या सम्मान मिलने की संभावना है। व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए आर्थिक अवसर लेकर आएगा। करियर में नई उपलब्धि मिल सकती है। व्यापार में पुराने निवेश से लाभ होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपके निर्णय लाभदायक साबित हो सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा। अमृत सिद्धि योग के प्रभाव से रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज का दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा। करियर में आपकी मेहनत रंग लाएगी। व्यापार में नई योजनाएं सफल होंगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खर्चों पर नियंत्रण रहेगा। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

अमृत सिद्धि योग आपकी योजनाओं को गति देगा। नौकरी में अधिकारियों का विश्वास जीतेंगे। व्यापार में अच्छा लाभ होगा और नई साझेदारी के अवसर मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण रुके हुए कार्य पूरे होंगे। करियर में उन्नति के योग हैं। व्यापार में आय बढ़ सकती है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है। नौकरी में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी। व्यापार में लाभदायक अवसर मिलेंगे। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज नई शुरुआत के लिए दिन शुभ है। अमृत सिद्धि योग के प्रभाव से करियर में प्रगति होगी। व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं, जो लाभदायक रहेंगे।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन हर क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से धन लाभ और करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। व्यापार में विस्तार होगा और पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।