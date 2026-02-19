Aaj Ka Rashifal 19 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया शाम को 3 बजकर 58 मिनट है। वहीं उसके बाद चतुर्थी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज गुरुवार का दिन है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कुंभ राशि में दोपहर 3 बजे तक संचऱण करेंगे। वहीं उसके बाद मीन में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात 08:52 पीएम तक तक रहेगा। वहीं उसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। आज फुलेरा दूज, रामकृष्ण जयन्ती, पञ्चक, आडल योग, विडाल योग। ऐसे में आज कुछ राशियों के लोगों को आय में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ ही संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए उत्साह और नई ऊर्जा लेकर आएगा। लंबे समय से रुके काम पूरे होने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। व्यापारियों को नए सौदे मिल सकते हैं। परिवार में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। बजट बिगड़ सकता है।

वृषभ राशि

आज आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। जूनियर और सीनियर का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। जीवनसाथी से किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत हो सकती है। धन संबंधी मामलों में लाभ के संकेत हैं।

मिथुन राशि

आज आपके लिए नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक रहेगी। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में सफलता मिलेगी। यात्रा का योग बन सकता है। परिवार में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी पुराने मित्र से शुभ समाचार मिल सकता है।

कर्क राशि

आज आप कोई वाहन या प्रापर्टी खरीद सकते हैं। छोटी-छोटी बातों को दिल पर न लें। कार्यक्षेत्र में सामान्य प्रगति रहेगी। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें। सेहत सामान्य रहेगी, फिर भी आराम के लिए समय निकालें।

सिंह राशि

आज आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। नौकरी या व्यवसाय में उन्नति के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। आर्थिक मामलों में लाभ हो सकता है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक काम से बचें।

कन्या राशि

आज काम का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है। योजनाबद्ध तरीके से काम करें तो सफलता मिलेगी। किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें। सेहत में हल्की थकान महसूस हो सकती है।

तुला राशि

आज संतुलन बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। किसी मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी। धन की स्थिति बेहतर होगी।

वृश्चिक राशि

आज थोड़ा संयम रखने की जरूरत है। गुस्से से नुकसान हो सकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। परिवार का साथ मिलेगा। जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। सेहत का ध्यान रखें।

धनु राशि

आज भाग्य आपका साथ देगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। नौकरी में पदोन्नति के संकेत हैं। व्यापार में लाभ होगा। परिवार में खुशियां आएंगी। किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य में भाग ले सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं।

मकर राशि

आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश के लिए समय अनुकूल है।

कुंभ राशि

आज नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे। करियर में बदलाव के संकेत हैं। व्यापार में नई योजनाएं बन सकती हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

मीन राशि

आज आपका मन आध्यात्मिक कार्यों में लगेगा। मानसिक शांति का अनुभव होगा। कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे प्रगति होगी। धन लाभ के संकेत हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।