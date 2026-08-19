Aaj Ka Rashifal 19 August 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि शाम 7 बजकर 19 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। आज प्रथम चातुर्मास का 26वाँ दिन, तुलसीदास जयन्ती, भद्रा, विंछुड़ो, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज स्वाती नक्षत्र सुबह 6 बजकर 46 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा।

आज वृष राशि वालों को कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अचानक कोई पुराना आर्थिक मामला सामने आ सकता है। कारोबारियों को जोखिम वाले फैसलों से बचना चाहिए। । मकर राशि वालों को आज आपको काम के दबाव के कारण तनाव महसूस हो सकता है। नौकरी में किसी अधिकारी से बहस करने से बचें। कारोबारियों को जोखिम भरे निवेश से दूरी रखनी चाहिए। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सूर्य-केतु का प्रभाव आपको किसी पुराने काम को नए तरीके से पूरा करने की प्रेरणा देगा। कारोबार में जल्दबाजी से निवेश करने से बचें। परिवार में किसी सदस्य के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए बातचीत में संयम रखें। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अचानक कोई पुराना आर्थिक मामला सामने आ सकता है। कारोबारियों को जोखिम वाले फैसलों से बचना चाहिए। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव कम होगा। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

सूर्य-केतु की युति आपके लिए मिश्रित परिणाम दे सकती है। काम में मेहनत के बावजूद परिणाम मिलने में थोड़ी देरी संभव है। आज किसी भी दस्तावेज या आर्थिक समझौते को अच्छी तरह पढ़कर ही आगे बढ़ें। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। दोस्तों से सहयोग मिल सकता है।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज आपको करियर में अपनी योजनाओं पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन बातचीत से स्थिति संभल जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सूर्य आपकी राशि में हैं और केतु के साथ युति बना रहे हैं, इसलिए आज का दिन आपके लिए खास लेकिन थोड़ा संवेदनशील रहेगा। आत्मविश्वास में उतार-चढ़ाव हो सकता है। नौकरी में पद या जिम्मेदारी से जुड़ा बदलाव संभव है। कारोबार में बड़े निर्णय लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। मानसिक शांति के लिए ध्यान और पूजा लाभकारी रहेगी।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहें और अपनी योजनाएं हर किसी से साझा न करें। कारोबार में पुराने संपर्कों से लाभ मिल सकता है। परिवार में माहौल सामान्य रहेगा। किसी लंबी यात्रा की योजना बन सकती है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

करियर के लिहाज से दिन सकारात्मक रह सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कोई नई जिम्मेदारी आपके प्रभाव को बढ़ा सकती है। कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आज की गई योजना भविष्य में लाभ दे सकती है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज सूर्य-केतु का प्रभाव आपको अपने लक्ष्य पर ज्यादा फोकस करने में मदद कर सकता है। नौकरी में तरक्की या नई जिम्मेदारी के संकेत हैं। कारोबार में कोई महत्वपूर्ण सौदा आपके पक्ष में आ सकता है। यात्रा के दौरान सावधानी रखें। परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

भाग्य का साथ मिलने से आज कई अटके काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी में नई संभावनाएं सामने आएंगी। कारोबार में विस्तार की योजना बना सकते हैं। आर्थिक लाभ के योग हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और मानसिक शांति मिलेगी।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आपको काम के दबाव के कारण तनाव महसूस हो सकता है। नौकरी में किसी अधिकारी से बहस करने से बचें। कारोबारियों को जोखिम भरे निवेश से दूरी रखनी चाहिए। परिवार में किसी सदस्य की चिंता आपको परेशान कर सकती है। धैर्य से काम लेने पर परिस्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

सूर्य-केतु की युति आपके रिश्तों और साझेदारी से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकती है। कारोबार में पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखें। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है। आर्थिक मामलों में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। परिवार में छोटी बात को बड़ा बनाने से बचें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आपको करियर में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे मिलेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक खर्च सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में दिनचर्या व्यवस्थित रखें। किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से अच्छी खबर मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।