Aaj Ka Rashifal 19 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह को 10 बजकर 49 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। वहीं आज परशुराम जयन्ती, अक्षय तृतीया, मासिक कार्तिगाई, वर्षी तप पारण, त्रेता युग दिवस, त्रिपुष्कर योग, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मेष राशि में दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद वृष राशि में संचरण रहेंगे। साथ ही आज शुक्र ग्रह वृष राशि में संचऱण करने मालव्य राजयोग बनाएंगे।

साथ ही आज भरी नक्षत्र सुबह 07 बजकर 10 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे आज वृष राशि वालों को नई इनकम सोर्स बन सकते हैं और बिजनेस में बड़ा मुनाफा मिल सकता है। वहीं आज कन्या राशि वालों को पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। धार्मिक कार्यों में खर्च बढ़ सकता है लेकिन धन की आवक बनी रह सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज आपके लिए अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। निवेश से फायदा मिल सकता है। मालव्य राजयोग आपके लिए खर्चों को कंट्रोल करने और सेविंग बढ़ाने में मदद करेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आपकी ही राशि में शुक्र का गोचर हो रहा है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। नई इनकम सोर्स बन सकते हैं और बिजनेस में बड़ा मुनाफा मिल सकता है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आपकी राशि से मालव्य राजयोग 12वें भाव पर बन रहा है। इसलिए खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन मालव्य राजयोग आपको अचानक लाभ भी दिला सकता है। विदेश से धन आने के योग बन रहे हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज आय में बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि मालव्य राजयोग आपकी गोचर कुंडली के इनमक और लाभ स्थान पर बन रहा है। इसलिए नौकरी में प्रमोशन या इंक्रीमेंट के संकेत हैं। निवेश के लिए समय अनुकूल है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

मालव्य राजयोग आपकी राशि से कर्म भाव पर बन रहा है। इसलिए करियर में उन्नति के साथ आर्थिक लाभ मिल सकता है। बड़े प्रोजेक्ट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मालव्य राजयोग आपको नई पहचान दिला सकता है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

भाग्य का साथ मिल सकता है। क्योंकि मालव्य राजयोग आपकी राशि से नवम भाव पर बन रहा है। इसलिए पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। धार्मिक कार्यों में खर्च बढ़ सकता है लेकिन धन की आवक बनी रह सकती है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आपकी राशि से मालव्य राजयोग आठवें भाव बन रहा है। इसलिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। हालांकि मालव्य राजयोग के प्रभाव से आपको कहीं न कहीं से धन सहायता मिल सकती है।

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वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

पार्टनरशिप से लाभ मिल सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से सप्तम भाव पर बन रहा है। इसलिए बिजनेस में नई डील फाइनल हो सकती है। जीवनसाथी के माध्यम से आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली के छठे भाव पर मालव्य राजयोग बन रहा है। इसलिए नौकरी और बिजनेस दोनों में लाभ मिलने के संकेत हैं। साथ ही रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। मालव्य राजयोग आपके लिए आर्थिक स्थिरता ला सकता है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज निवेश के लिए शानदार समय है। क्योंकि मालव्य राजयोग आपकी गोचर कुंडली के पंचम स्थान पर बन रहा है। इसलिए शेयर बाजार या प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ स्थान पर मालव्य राजयोग बन रहा है। इसलिए घर-परिवार पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन आय के नए स्रोत भी बनेंगे। रियल एस्टेट से लाभ मिलने के संकेत हैं। वाहन और कोई प्रापर्टी खरीद सकते हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से धन लाभ मिलेगा। नई डील या कॉन्ट्रैक्ट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि मालव्य राजयोग आपकी राशि से तीसरे भाव पर बन रहा है। इसलिए भाई- बहन का सहयोग प्राप्त हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।