Aaj Ka Rashifal 18 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद शुक्लपक्ष की सप्तमी दोपहर 1 बजे तक रहेगी। वहीं उसके बाद अष्टमी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज द्वितीय चातुर्मास का 26वाँ दिन, ललिता सप्तमी, दूर्वा अष्टमी, ज्येष्ठ गौरी पूजा, भद्रा, विंछुड़ो, गण्ड मूल, आडल योग है। आज ज्येष्ठा नक्षत्र रात 10 बजकर 44 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि में रात 10 बजकर 44 मिनट तक संचरण करेंगे। उसके बाद धनु में प्रवेश कर जाएंगे।

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर थोड़ा फिजूल खर्च बढ़ सकता है। नौकरी में काम पूरा करने के लिए थोड़ा ज्याजा मेहनत करनी पड़ सकती है। कारोबार में किसी पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। आज मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा का धनु गोचर करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है। नौकरी में आपकी मेहनत और काम करने के तरीके पर सीनियर की नजर रहेगी। नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

चंद्रमा का धनु गोचर आपके लिए भाग्य और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रह सकता है। करियर में किसी महत्वपूर्ण काम को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है। व्यापार में नई योजना पर काम शुरू करने का विचार बन सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपको आर्थिक मामलों और पार्टनरशिप के काम में लाभ दे सकता है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन मेहनत का परिणाम भी मिल सकता है। कारोबार में किसी पुराने कॉन्ट्रैक्ट से लाभ मिलने की संभावना है। धन से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा का धनु गोचर रिश्तों और साझेदारी के मामलों को एक्टिव कर सकता है। नौकरी में टीम के साथ मिलकर काम करने से फायदा होगा। कारोबारियों को नया पार्टनर या ग्राहक मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में अच्छी बनी रह सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और साथी के साथ भविष्य की योजना बन सकती है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रमा का यह गोचर आपके कामकाज और लाइफ स्टाइल पर प्रभाव डाल सकता है। नौकरी में रुके काम पूरे करने का दबाव रहेगा, लेकिन मेहनत से स्थिति संभल सकती है। कारोबार में कंपटीशन बढ़ सकता है। पैसों के मामले में खर्च और बचत के बीच बैलेंस बनाकर चलना जरूरी होगा। परिवार के किसी सदस्य की जिम्मेदारी आपको बिजी रख सकती है। दांपत्य जीवन में छोटी बातों को लेकर बहस से बचना बेहतर रहेगा।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि वालों के लिए धनु राशि में चंद्रमा आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। नौकरी में अपना टेलेंट दिखाने का मौका मिल सकता है। कारोबार में नए आइडिया पर काम करने से फायदा मिलने की संभावना है। आर्थिक रूप से दिन सकारात्मक रह सकता है और रुका हुआ धन मिलने की उम्मीद बन सकती है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपका ध्यान घर-परिवार और पर्सनल मामलों पर अधिक रह सकता है। नौकरी में काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप उसे समय पूरा कर पाएंगे। कारोबार में निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेना बेहतर होगा। धन संबंधी मामलों में अचानक खर्च सामने आ सकता है। परिवार के किसी बड़े सदस्य से महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

चंद्रमा का धनु गोचर कम्युनिकेशन मजबूत कर सकता है। नौकरी में जूनियर और सीनियर के साथ बेहतर तालमेल बनेगा। व्यापारियों को नए ग्राहक या व्यावसायिक संपर्क से लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। छोटी यात्रा या किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

चंद्रमा का धनु राशि में गोचर आपके लिए शुभ साबित है। नौकरी में प्रभाव बढ़ सकता है। व्यापार में लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं, हालांकि खर्च भी बढ़ सकता है। परिवार में किसी पुराने मुद्दे का समाधान निकल सकता है। आपकी बातों का प्रभाव दूसरों लोगों पर पड़ेगा।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है और आप मेहनत से कार्यस्थल पर कार्य करेंगे। व्यापार में नए संपर्क भविष्य में लाभ दे सकते हैं। आर्थिक मामलों में दिन महत्वपूर्ण रह सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर थोड़ा फिजूल खर्च बढ़ सकता है। नौकरी में काम पूरा करने के लिए थोड़ा ज्याजा मेहनत करनी पड़ सकती है। कारोबार में किसी पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। लेकिन अनावश्यक खर्च से थोड़ा बजट बिगड़ सकता है। परिवार से दूर रहने वाले लोगों को अपनों की याद आ सकती है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा का धनु गोचर आपको मान- सम्मान दिला सकता है। नौकरी में नेटवर्किंग से फायदा मिल सकता है। कारोबारियों को नए ग्राहक या ऑर्डर मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कोई नई योजना बन सकती है। मित्रों और परिचितों से कोई शुभ सूचना मिल सकती है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा का धनु गोचर करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है। नौकरी में आपकी मेहनत और काम करने के तरीके पर सीनियर की नजर रहेगी। नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है। कारोबार में विस्तार से जुड़े विचार सामने आएंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए नए अवसर तलाश सकते हैं। परिवार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।