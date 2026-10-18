Aaj Ka Rashifal 18 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी सुबह 8 बजकर 27 मिनट तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 26वाँ दिन, सरस्वती बलिदान, भद्रा, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग है। आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 12 बजकर 49 मिनट दिन रहेगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा वहीं चंद्रमा धनु राशि में शाम 7 बजकर 33 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद मकर राशि में गोचर करेंगे।

आज आर्थिक मामलों में धनु राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत है। घर के खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें। नौकरी में अपनी योजनाओं पर ध्यान दें। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिल सकता है। आज सिंह राशि वालों को कार्यक्षेत्र में मेहनत और अनुशासन से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अधूरे काम पूरे करने पर ध्यान दें। व्यापार में जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में मेहनत का लाभ मिलने की उम्मीद है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसला लें और परिवार के साथ बातचीत में धैर्य बनाए रखें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार करें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज पैसों से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। कार्यक्षेत्र में किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। व्यापार में लेन-देन के कागजात ध्यान से पढ़ें। जीवनसाथी के साथ बातचीत से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज साझेदारी और रिश्तों के मामले में दिन अच्छा रह सकता है। व्यापार में नए संपर्क लाभकारी साबित हो सकते हैं। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। सेहत के लिए आराम और संतुलित दिनचर्या जरूरी है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में मेहनत और अनुशासन से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अधूरे काम पूरे करने पर ध्यान दें। व्यापार में जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान लगाने का लाभ मिल सकता है। नौकरी में नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में अपनी बात स्पष्ट रखें। परिवार के सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज घर-परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान देना पड़ सकता है। संपत्ति या वाहन से संबंधित निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी जुटाएं। कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाए रखें। परिवार के साथ बातचीत करने से मन को शांति मिलेगी।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपकी बातचीत और संपर्क काम आ सकते हैं। नौकरी में नए अवसरों की जानकारी मिल सकती है। व्यापार में सोच-समझकर कदम उठाएं। छोटी यात्रा के दौरान सावधानी रखें और जरूरी काम समय पर पूरा करें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है। घर के खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें। नौकरी में अपनी योजनाओं पर ध्यान दें। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिल सकता है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी राशि में गोचर करेंगे, जिससे आप अपने लक्ष्यों और जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। नौकरी में नई योजना बनाने और जरूरी काम पूरे करने का मौका मिल सकता है। रिश्तों में अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज खर्चों और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देना जरूरी होगा। नौकरी में किसी नए काम की तैयारी कर सकते हैं। व्यापार में बड़ा निवेश करने से पहले सभी पहलुओं की जांच करें। अपनी सेहत और आराम को नजरअंदाज न करें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज सामाजिक संपर्कों से नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से लाभ हो सकता है। व्यापार में पुराने संपर्क मददगार साबित होंगे। आर्थिक फैसले लेते समय अपनी जरूरतों और बजट का ध्यान रखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।