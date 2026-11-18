Aaj Ka Rashifal 18 November 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 28वाँ दिन, अक्षय नवमी, जगद्धात्री पूजा, सत युग दिवस, पञ्चक, रवि योग, विडाल योग है। आज शतभिषा नक्षत्र रहेगा। वहीं चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे।

कर्क राशि वालों के लिए बुधवार का दिन शुभ संकेत लेकर आ सकता है। नौकरी और व्यापार में तरक्की के अवसर मिलेंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। आज कन्या राशि वालों को कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे और आर्थिक मामलों में राहत मिलेगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

मेष राशि वालों के लिए बुधवार का दिन उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। रवि योग के प्रभाव से नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। रुके हुए काम पूरे करने का अवसर मिलेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि वालों को भाग्य का साथ मिल सकता है। कारोबार में कोई अच्छी डील मिलने और धन लाभ के योग बनेंगे। परिवार में सुख-शांति रहेगी, लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह सोच-विचार जरूर करें।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मिथुन राशि वालों के लिए दिन मिला-जुला रह सकता है। रवि योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और पुराने आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है। सेहत और खर्चों को लेकर लापरवाही न करें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि वालों के लिए बुधवार का दिन शुभ संकेत लेकर आ सकता है। नौकरी और व्यापार में तरक्की के अवसर मिलेंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि वालों के लिए रवि योग विशेष रूप से सकारात्मक परिणाम दे सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और नौकरी में पद-प्रतिष्ठा मिलने के योग हैं। कारोबार में लाभ हो सकता है और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि वालों को कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे और आर्थिक मामलों में राहत मिलेगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि वालों के लिए दिन लाभदायक रह सकता है। रवि योग के प्रभाव से आय के नए स्रोत बन सकते हैं और कारोबार में कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि वालों के लिए बुधवार का दिन करियर के लिहाज से अच्छा रह सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। जल्दबाजी में कोई आर्थिक फैसला लेने से बचें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि वालों के लिए भाग्य का साथ मिलने के योग हैं। रवि योग के प्रभाव से शिक्षा, नौकरी और कारोबार में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और परिवार में खुशखबरी मिल सकती है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों को बुधवार को थोड़ा संभलकर काम करना होगा। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन मेहनत से सफलता मिलेगी। धन के लेन-देन में सावधानी रखें और परिवार को समय दें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि वालों के लिए दिन अनुकूल रह सकता है। साझेदारी के कामों में लाभ मिलने और नौकरी में नए अवसर प्राप्त होने के योग हैं। वैवाहिक जीवन में तालमेल अच्छा रहेगा और पुराने संपर्कों से फायदा हो सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए बुधवार का दिन सकारात्मक रहेगा। रवि योग के प्रभाव से नौकरी और व्यापार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।