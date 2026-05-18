Aaj Ka Rashifal 18 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 05:53 तक रहेगी। वहीं उसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज रोहिणी व्रत, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा वृष राशि में रात 10 बजकर 5 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद मिथुन राशि में भ्रमण करेंगे। ऐसे में आज गुरु और चंद्र की युति से गजकेसरी राजयोग बन रहा है।

साथ ही आज रोहिणी नक्षत्र दोपहर 11 बजकर 32 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। साथ ही सिंह राशि वालों को गजकेसरी राजयोग आपकी राशि से लाभ भाव में बन रहा है। आय में वृद्धि और मित्रों से सहयोग मिलने के योग हैं। लंबे समय से अटकी योजनाएं पूरी हो सकती हैं। आज तुला राशि वालों के लिए गजकेसरी राजयोग आपकी राशि से भाग्य भाव में बन रहा है, जिससे भाग्य का अच्छा साथ मिल सकता है। धार्मिक और शुभ कार्यों में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रह सकता है। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज मिथुन राशि में बन रहा गजकेसरी राजयोग आपके पराक्रम और कम्युनिकेशन को मजबूत कर सकता है। नौकरी और व्यापार में नए संपर्कों से लाभ मिल सकता है। छोटी यात्रा सफल रह सकती हैं। भाई-बहनों का सहयोग मिलने के संकेत हैं और रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

गजकेसरी राजयोग आपकी राशि से धन भाव में बन रहा है, जिससे आर्थिक लाभ के योग मजबूत होने के योग हैं। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है और निवेश से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। वाणी के प्रभाव से कार्य बनेंगे।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आपकी राशि में बन रहा गजकेसरी राजयोग आज आपको विशेष लाभ दे सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यक्तित्व में आकर्षण आ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को सम्मान मिल सकता है। व्यापार में विस्तार और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

यह राजयोग आपकी राशि से द्वादश भाव में बन रहा है, जिससे खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन विदेश या दूर स्थान से लाभ मिलने की संभावना भी रहेगी। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग लाभकारी रह सकते हैं।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

गजकेसरी राजयोग आपकी राशि से लाभ भाव में बन रहा है। आय में वृद्धि और मित्रों से सहयोग मिलने के योग हैं। लंबे समय से अटकी योजनाएं पूरी हो सकती हैं। करियर में नई उपलब्धि मिल सकती है और सामाजिक दायरा बढ़ेगा।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज यह राजयोग आपकी राशि से कर्म भाव में प्रभाव डाल रहा है। नौकरी और कारोबार में सफलता मिलने के संकेत हैं। अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

गजकेसरी राजयोग आपकी राशि से भाग्य भाव में बन रहा है, जिससे भाग्य का अच्छा साथ मिल सकता है। धार्मिक और शुभ कार्यों में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रह सकता है। यात्रा से लाभ और करियर में सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

यह राजयोग आपकी राशि से अष्टम भाव में बन रहा है, इसलिए आज हर कार्य सोच-समझकर करें। अचानक धन लाभ के योग हैं, लेकिन जोखिम वाले निवेश से बचना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य और खानपान का ध्यान रखें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

गजकेसरी राजयोग आपकी राशि से सप्तम भाव में बन रहा है। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ सकती है और साझेदारी के कार्यों में लाभ मिलने के योग हैं। व्यापार में नए अनुबंध मिल सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज यह राजयोग आपकी राशि से षष्ठम भाव में प्रभाव डाल रहा है। विरोधियों पर जीत मिलने के योग हैं। नौकरी में सफलता और प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा और रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

गजकेसरी राजयोग आपकी राशि से पंचम भाव में बन रहा है, जिससे शिक्षा, प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन लाभकारी रह सकता है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी और निवेश से फायदा हो सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

यह राजयोग आपकी राशि से चतुर्थ भाव में बन रहा है। परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। घर में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। माता-पिता का सहयोग मिल सकता है और वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बन सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।