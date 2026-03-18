Aaj Ka Rashifal 18 March 2026: फ्यूचर पंचांग अनुसार आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 8 बजकर 25 मिनट तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज बुधवार का दिन है। आज दर्श अमावस्या, अन्वाधान, पञ्चक, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा शनि के स्वामित्व वाली राशि कुंभ में रात 11 बजकर 36 मिनट तक भ्रमण करेंगे। वहीं उसके बाद मीन राशि में संचरण करेंगे। आज सूर्य और शुक्र की युति से शुक्रादित्य राजयोग बन रहा है।

साथ ही आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। ऐसे आज कन्या के विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। पार्टनरशिप के काम में लाभ हो सकता है। वहीं तुला राशि वालों की कार्यक्षेत्र में छवि मजबूत हो सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

यह योग आपकी कुंडली के द्वादश भाव में बन रहा है, जो खर्च, विदेश और आध्यात्म से जुड़ा होता है। ऐसे में शुक्रादित्य राजयोग आपको आंतरिक शांति, विदेश से लाभ और रचनात्मक सोच की ओर ले जाएगा। हालांकि सूर्य के प्रभाव से खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें तो बेहतर होगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आपके लिए यह योग एकादश भाव में बन रहा है, जो आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है। शुक्र आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं, इसलिए इस योग का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में नेटवर्किंग, मित्रों और सामाजिक दायरे से बड़े आर्थिक अवसर मिल सकते हैं।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

दशम भाव में बन रहा यह योग करियर में तरक्की और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि कर्म भाव में सूर्य यहां अधिकार देते हैं और शुक्र आकर्षण, इसलिए आप अपने कार्यक्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में आज उभर सकते हैं। वहीं प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बनेंगे।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

नवम भाव में यह योग भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा से जुड़ा है। शुक्रादित्य राजयोग के प्रभाव से आपको आज किस्मत का साथ मिल सकता है। गुरु और पिता का का मार्गदर्शन मिल सकता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

अष्टम भाव में यह योग बनने से थोड़ा मिश्रित फल देने वाला साबित हो सकता है। यहां शुक्र गुप्त लाभ देते हैं और सूर्य परिवर्तन का संकेत देते हैं। ऐसे में अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर ध्यान देना जरूरी रहेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

सप्तम भाव में यह योग दांपत्य और साझेदारी के लिए अत्यंत शुभ है। यहां शुक्र रिश्तों को मधुर बनाते हैं और सूर्य स्थिरता देते हैं। ऐसे में विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। पार्टनरशिप के काम में लाभ हो सकता है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

षष्ठ भाव में यह योग प्रतियोगिता, शत्रु और स्वास्थ्य से जुड़ा है। शुक्रादित्य राजयोग यहां आपको विरोधियों पर विजय दिला सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत हो सकती है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

पंचम भाव में यह योग प्रेम, संतान और बुद्धि का कारक है। शुक्र यहां रचनात्मकता को बढ़ाते हैं और सूर्य आत्मविश्वास देते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए यह समय बेहद अनुकूल साबित हो सकता है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

चतुर्थ भाव में यह योग सुख, घर और संपत्ति से जुड़ा है। शुक्रादित्य राजयोग घर-परिवार में खुशियां बढ़ाएगा और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ दिला सकता है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

तृतीय भाव में यह योग साहस, संचार और प्रयासों का प्रतीक है। सूर्य यहां आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और शुक्र संवाद को प्रभावशाली बनाते हैं। ऐसे में मीडिया, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

द्वितीय भाव में यह योग धन, वाणी और परिवार से जुड़ा है। शुक्रादित्य राजयोग यहां आर्थिक मजबूती और वाणी में मधुरता लाते हैं। साथ ही आज निवेश और बचत के लिए समय अनुकूल रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

लग्न में बन रहा यह योग सबसे प्रभावशाली होता है। सूर्य आत्मबल देते हैं और शुक्र आकर्षण व सौंदर्य प्रदान करते हैं। ऐसे में व्यक्तित्व में निखार, आत्मविश्वास में वृद्धि और जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति मिलने के योग हैं।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।