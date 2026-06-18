Aaj Ka Rashifal 18 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम 6 बजकर 58 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज प्रद्युम्न चतुर्थी, भद्रा, गण्ड मूल, गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग है। साथ ही आज पुष्य नक्षत्र 11 बजकर 32 मिनट तक रहेगा। वहीं इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा।

ऐसे में आज कर्क राशि वालों को सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। धन संबंधी मामलों में लाभ के योग हैं। परिवार में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। सेहत को लेकर लापरवाही न करें। है। वहीं कन्या राशि वालों को आज दिन आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा। निवेश से जुड़े फैसले आपके पक्ष में जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। विद्यार्थियों को मनचाहा परिणाम मिल सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना, जानें करियर- कारोबार, धन और सेहत का हाल

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज गुरु पुष्य योग का सकारात्मक प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार में कोई बड़ा सौदा फाइनल होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन निवेश और बचत के लिए अनुकूल रहेगा। लंबे समय से अटका धन मिलने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारियों को नए ग्राहक मिल सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

गुरु पुष्य योग आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आ सकता है। करियर में नई संभावनाएं बनेंगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। आर्थिक मामलों में लाभ होगा। जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर रहेंगे।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज आपको सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। धन संबंधी मामलों में लाभ के योग हैं। परिवार में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

गुरु पुष्य योग आपके लिए उन्नति के नए रास्ते खोल सकता है। नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि की चर्चा हो सकती है। व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। यात्रा के योग भी बन रहे हैं।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का दिन आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा। निवेश से जुड़े फैसले आपके पक्ष में जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। विद्यार्थियों को मनचाहा परिणाम मिल सकता है।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

गुरु पुष्य योग का शुभ प्रभाव आपके लिए धन लाभ के अवसर लेकर आएगा। नौकरी और व्यवसाय में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभ दिला सकती है। दांपत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। करियर में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। व्यापारियों को अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आज आपका भाग्य मजबूत रहेगा। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। व्यापार विस्तार की योजनाएं सफल होंगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। धन लाभ के योग हैं।

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मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आपको मेहनत के अनुरूप परिणाम मिल सकते हैं। गुरु पुष्य योग के प्रभाव से निवेश संबंधी फैसले लाभकारी साबित हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज का दिन नई शुरुआत के लिए अनुकूल रहेगा। नौकरी और व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

गुरु पुष्य योग का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव आपकी राशि पर देखने को मिल सकता है। करियर में उन्नति, धन लाभ और मान-सम्मान में वृद्धि के संकेत हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। निवेश और खरीदारी के लिए दिन शुभ रह सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।