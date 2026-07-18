Aaj Ka Rashifal 18 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज रवि योग, विडाल योग है। आज पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र शाम 6 बजे तक रहेगा। वहीं उसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा आज सिंह राशि में दोपहर 11 बजकर 59 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे।

आज मेष राशि राशि वालों को कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा आपके पक्ष में रहेगी और विरोधी शांत रहेंगे। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में पुराने ग्राहकों से लाभ होगा। स्वास्थ्य में खान-पान का विशेष ध्यान रखें। वहीं सिंह राशि वालों को धन संबंधी मामलों में सफलता मिलने की संभावना है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। कारोबार में लाभ होगा। वाणी पर संयम रखें, इससे रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से छठे भाव में रहेगा। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा आपके पक्ष में रहेगी और विरोधी शांत रहेंगे। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में पुराने ग्राहकों से लाभ होगा। स्वास्थ्य में खान-पान का विशेष ध्यान रखें। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा पांचवें भाव में होने से विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। निवेश संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें। व्यापार में नई योजना लाभ दे सकती है। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलने के योग हैं।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज चंद्रमा चौथे भाव में रहेगा। घर-परिवार से जुड़े मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है। संपत्ति या वाहन से जुड़े कार्य आगे बढ़ेंगे। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। मानसिक तनाव कम होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रमा तीसरे भाव में होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। नौकरी और व्यापार में नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज चंद्रमा दूसरे भाव में रहेगा। धन संबंधी मामलों में सफलता मिलने की संभावना है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। कारोबार में लाभ होगा। वाणी पर संयम रखें, इससे रिश्ते मजबूत बने रहेंगे।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है, जिससे आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी। नए कार्य की शुरुआत के लिए दिन अच्छा रहेगा। नौकरी में प्रशंसा मिल सकती है। व्यापार में नई योजनाओं से लाभ होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

चंद्रमा बारहवें भाव में रहेगा। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें। विदेश या दूर स्थान से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। नौकरी में धैर्य बनाए रखें। योग और ध्यान करने से मानसिक शांति मिलेगी।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज चंद्रमा ग्यारहवें भाव में रहेगा। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

चंद्रमा दसवें भाव में होने से करियर में उन्नति के योग हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज चंद्रमा नवम भाव में रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा और लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। नौकरी और व्यापार में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

चंद्रमा आठवें भाव में होने से जल्दबाजी से बचना होगा। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह जांच लें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में सतर्कता लाभदायक रहेगी।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज चंद्रमा सातवें भाव में रहेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। साझेदारी में किए गए कार्य लाभ देंगे। व्यापार में नए समझौते हो सकते हैं। नौकरी में सहयोगियों का साथ मिलेगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।