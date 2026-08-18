Aaj Ka Rashifal 18 August 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 5 बजकर 50 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी। आज प्रथम चातुर्मास का 25वाँ दिन, कल्कि जयन्ती, तृतीय मंगला गौरी व्रत, रवि योग, विडाल योग है। आज स्वाती नक्षत्र रहेगा।

आज धनु राशि वालों को आज भाग्य का साथ मिलने की संभावना है। रवि योग के प्रभाव से लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। नौकरी में नई संभावनाएं सामने आएंगी। तुला राशि वालों को आज आज कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी। रवि योग के प्रभाव से अधिकारियों या प्रभावशाली लोगों से संपर्क बन सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है। कारोबार में लाभ के नए अवसर मिलेंगे। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

रवि योग आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और अधिकारियों से संबंध बेहतर होंगे। कारोबार में कोई महत्वपूर्ण सौदा आपके पक्ष में आ सकता है। धन से जुड़े मामलों में दिन सकारात्मक रहेगा। परिवार में आपकी बात को महत्व मिलेगा।

दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। कोई पुराना काम पूरा होने से मानसिक संतोष मिलेगा। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज रवि योग आपके लिए आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। कारोबार में रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना है। निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा।

जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी रहेगी।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

रवि योग के प्रभाव से आज आपके काम करने की क्षमता बढ़ेगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है। कारोबार में संपर्कों से फायदा होगा। धन कमाने के नए रास्ते सामने आ सकते हैं। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

परिवार में किसी सदस्य से चल रही नाराजगी दूर हो सकती है। दांपत्य जीवन में संवाद बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत का अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज रवि योग आपको आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा देगा। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं की प्रशंसा हो सकती है। नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो अच्छे अवसर पर नजर रखें। कारोबार में लाभ के योग बनेंगे। धन संबंधी कोई पुरानी समस्या हल हो सकती है।

घर-परिवार में सुख-शांति रहेगी। जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजना बना सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सूर्य के प्रभाव वाली आपकी राशि के लिए आज का दिन खास रह सकता है। रवि योग से आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में बड़ा निर्णय लेने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

परिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। दांपत्य जीवन में प्रेम और सहयोग बना रहेगा। किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने से खुशी होगी।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

रवि योग आज आपको मेहनत का परिणाम दिलाने में मदद कर सकता है। नौकरी में अटके हुए काम आगे बढ़ेंगे। कारोबारियों को नए ग्राहक या व्यावसायिक संपर्क मिल सकते हैं। धन के मामले में दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाकर चलें।

परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिलेगी। प्रेम और दांपत्य जीवन में विश्वास बढ़ेगा। किसी पुराने मित्र से महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी। रवि योग के प्रभाव से अधिकारियों या प्रभावशाली लोगों से संपर्क बन सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है। कारोबार में लाभ के नए अवसर मिलेंगे। धन संबंधी मामलों में सकारात्मक समाचार मिल सकता है।

परिवार में सुखद माहौल रहेगा। जीवनसाथी के साथ किसी जरूरी विषय पर बातचीत सफल रहेगी। यात्रा से भी लाभ के संकेत हैं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए करियर में आगे बढ़ने का अवसर ला सकता है। नौकरी में आपके काम की सराहना होगी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में प्रतिस्पर्धा के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

परिवार के साथ संबंध बेहतर होंगे। दांपत्य जीवन में किसी गलतफहमी को बातचीत से दूर किया जा सकता है। अपनी वाणी पर संयम रखें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलने की संभावना है। रवि योग के प्रभाव से लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। नौकरी में नई संभावनाएं सामने आएंगी। कारोबारियों को दूर के संपर्कों से फायदा मिल सकता है। धन लाभ के अवसर बनेंगे, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी है।

परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए जिम्मेदारियों के साथ सफलता लेकर आ सकता है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा बढ़ेगा। कारोबार में कोई बड़ा निर्णय भविष्य में लाभ दे सकता है। धन संबंधी मामलों में सावधानी के साथ आगे बढ़ें। किसी पुराने निवेश से फायदा मिलने की संभावना है।

परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में स्थिरता रहेगी। दिनभर की व्यस्तता के बीच आराम के लिए समय जरूर निकालें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज रवि योग के कारण आपके संपर्क और प्रभाव दोनों बढ़ सकते हैं। नौकरी में टीम के साथ काम करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे। कारोबार में साझेदारी या नए क्लाइंट से फायदा हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अवसर मिलेंगे। परिवार में किसी सदस्य के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है।

दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। कोई पुराना लक्ष्य दोबारा पूरा करने का प्रयास सफल हो सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

रवि योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और कामकाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। कारोबारियों को लाभ का अवसर मिल सकता है, खासकर पुराने संपर्कों से फायदा होने के संकेत हैं। धन की स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी।

परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। मन को शांत रखने से महत्वपूर्ण फैसले बेहतर तरीके से ले पाएंगे।