Aaj Ka Rashifal 18 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर को 02 बजकर 10 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। वहीं आज पराशर ऋषि जयन्ती, इष्टि, चन्द्र दर्शन, गण्ड मूल, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे। जिससे सूर्य के साथ संयोग करके अमावस्या योग बनाएंगे।

साथ ही आज अश्वनी नक्षत्र सुबह 09 बजकर 42 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में आज मिथुन राशि वालों को इसलिए आज नेटवर्किंग और दोस्तों के माध्यम से आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। नई इनकम सोर्स बन सकते हैं। वहीं आज कुंभ राशि वालों को आज आपको कम्युनिकेशन और स्किल्स से धन कमाने के अवसर मिल सकते हैं। क्योंकि अमावस योग आपकी गोचर कुंडली के तीसरे भाव पर बन रहा है। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

अमावस्या योग आपकी ही राशि में बन रहा है, जिससे आर्थिक जीवन में नई शुरुआत के संकेत हैं। नए प्रोजेक्ट या निवेश की योजना बन सकती है, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है। खर्च बढ़ सकते हैं।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

अमावस्या योग आपके खर्च भाव में एक्टिव कर रहा है। इसलिए आज अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। विदेश से जुड़े कामों में पैसा लग सकता है, सोच-समझकर निर्णय लें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

यह योग आपकी आय और लाभ भाव में असर डालेगा। इसलिए आज नेटवर्किंग और दोस्तों के माध्यम से आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। नई इनकम सोर्स बन सकते हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

करियर और बिजनेस में लाभ के संकेत हैं। क्योंकि यह योग आपकी राशि से कर्म भाव पर बन रहा है। इसलिए आपको नई जिम्मेदारियों के साथ आय बढ़ाने का मौका मिल सकता है।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

भाग्य भाव को यह योग आज एक्टिव करेगा। इसलिए विदेश यात्रा हो सकती है। साथ ही उच्च शिक्षा से जुड़े खर्च हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय में लाभ मिलेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

यह योग आपके अष्टम भाव में प्रभाव डालेगा। अचानक धन लाभ या हानि दोनों की संभावना है। निवेश में सावधानी बरतें। वहीं गुप्त रोग परेशान कर सकते हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

साझेदारी में पैसा कमाने के अवसर मिल सकते हैं। क्योंकि यह योग आपकी राशि से सप्तम भाव पर बन रहा है। इसलिए बिजनेस पार्टनर से सहयोग मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

नौकरी और कार्यक्षेत्र में आज बदलाव हो सकता है। खर्च आज ज्यादा हो सकता है और लेकिन आय में वृद्धि के योग हैं। क्योंकि यह योग आपकी गोचर कुंडली के छठे भाव पर बन रहा है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

अमावस्या योग आपके निवेश और सट्टा भाव को एक्टिव करेगा। इसलिए आज शेयर बाजार से लाभ हो सकता है, लेकिन निवेश सोच समझकर लें। वहीं छात्रों के लिए दिन अनुकूल रह सकता है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

वाहन और संपत्ति की खरीदने की सोच सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी निवेश सोच-समझकर करें। क्योंकि यह योग आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर हो रहा है। पारिवारिक जरूरतों पर धन खर्च हो सकता है। माता की सेहत का ध्यान रखें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आपको कम्युनिकेशन और स्किल्स से धन कमाने के अवसर मिल सकते हैं। क्योंकि अमावस योग आपकी गोचर कुंडली के तीसरे भाव पर बन रहा है। साथ ही छोटी-छोटी डील्स से बड़ा फायदा हो सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

धन भाव को अमावस्या योग एक्टिव करेगा। इसलिए सेविंग बढ़ाने का अच्छा मौका है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।