Aaj Ka Rashifal 17 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद शुक्लपक्ष की षष्ठी सुबह 10 बजकर 47 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद सप्तमी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज द्वितीय चातुर्मास का 25वाँ दिन, ज्येष्ठ गौरी आवाहन, विश्वकर्मा पूजा, कन्या संक्रान्ति, विंछुड़ो, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज अनुराधा नक्षत्र शाम 07 बजकर 53 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। सूर्य देव आज कन्या राशि में गोचर करेंगे।

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कामकाज के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरी में किसी पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफलता मिल सकती है। व्यापार में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं। आज मकर राशि वालों को कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग ला सकती है। नौकरी में पद या जिम्मेदारी से जुड़ी सकारात्मक सूचना मिल सकती है। व्यापार में पुराने संपर्क फायदा पहुंचा सकते हैं। धन की स्थिति सामान्य रहेगी और बचत पर ध्यान रहेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरीपेशा लोगों को काम में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहने के संकेत हैं। परिवार में किसी सदस्य से सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में संवाद बेहतर रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत दिखाई देगी। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है और किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। धन से जुड़े मामलों में स्थिति मजबूत होगी। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण आज नए विचारों पर काम करने का अवसर मिलेगा। नौकरी में प्रगति के रास्ते खुल सकते हैं। व्यापार में नई डील या संपर्क लाभ दे सकता है। आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक रहेगा। जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत हो सकती है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए कामकाज के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरी में किसी पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफलता मिल सकती है। व्यापार में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

रवि योग का प्रभाव सिंह राशि वालों के आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता सामने आएगी। कारोबार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लाभकारी साबित हो सकता है। धन कमाने के नए रास्ते मिल सकते हैं। दांपत्य जीवन में आपसी समझ बेहतर होगी।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today

आज सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से कामकाज में निखार देखने को मिलेगा। नौकरी में आपकी कार्यशैली की सराहना हो सकती है। व्यापार में अटके हुए मामलों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। परिवार में किसी शुभ समाचार से माहौल अच्छा हो सकता है।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं और व्यापार में लाभ की संभावना बनेगी। धन से जुड़े फैसलों में सोच-समझकर आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग का असर आपके कामकाज में दिखाई दे सकता है। नौकरी में महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होंगे। व्यापारियों को नए ग्राहक या व्यावसायिक संपर्क मिल सकते हैं। आर्थिक लाभ के अवसर बनेंगे। दांपत्य जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलने से कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी या अवसर मिल सकता है। कारोबार में विस्तार से जुड़ी योजना पर काम आगे बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। परिवार में किसी सदस्य से अच्छी खबर मिल सकती है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। नौकरी में पद या जिम्मेदारी से जुड़ी सकारात्मक सूचना मिल सकती है। व्यापार में पुराने संपर्क फायदा पहुंचा सकते हैं। धन की स्थिति सामान्य रहेगी और बचत पर ध्यान रहेगा। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आज नए काम शुरू करने का उत्साह रहेगा। नौकरी में किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में नई योजना पर काम करने का मौका मिलेगा। आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर बनेंगे। परिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। नौकरी में अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। व्यापार में लाभ के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। दांपत्य जीवन में आपसी सहयोग और समझ बढ़ेगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।