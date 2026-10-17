Aaj Ka Rashifal 17 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 26वाँ दिन, सरस्वती पूजा, नवपत्रिका पूजा, तुला संक्रान्ति, आश्विन नवपद ओली प्रारम्भ, गण्ड मूल, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज मूल नक्षत्र सुबह 9 बजकर 47 मिनट दिन रहेगा। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा वहीं चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे। साथ ही सूर्य देव तुला राशि में गोचर करेंगे।

नौकरी में मिथुन राशि वालों के काम की तारीफ हो सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। किसी जरूरी काम में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। कन्या राशि वालों को आज अधूरे काम पूरे करने में सफलता मिल सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। नौकरी में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है। कारोबार में सोच-समझकर फैसले लें। परिवार में तालमेल बनाए रखें और खर्चों पर नियंत्रण रखें। किसी पुराने मित्र से बातचीत होने की संभावना है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में नए संपर्क लाभदायक होंगे। परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और नए अवसरों का लाभ उठाएं।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

नौकरी में आपके काम की तारीफ हो सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। किसी जरूरी काम में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में जल्दबाजी से बचें। पारिवारिक मामलों में धैर्य से काम लें। आर्थिक योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए दिन उपयोगी हो सकता है।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

करियर में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। धन के मामले में सोच-समझकर कदम उठाएं। रिश्तों में मधुरता बनाए रखें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके काम आ सकती है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

अधूरे काम पूरे करने में सफलता मिल सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। नौकरी में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

सूर्य का आपकी राशि में गोचर आत्मविश्वास और जिम्मेदारियों को लेकर सतर्क रहने का संकेत देता है। नौकरी में संयम रखें और रिश्तों में तालमेल बनाए रखें। किसी भी बड़े फैसले से पहले अच्छी तरह विचार करें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

कामकाज में धैर्य से आगे बढ़ें। आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें। स्वास्थ्य और आराम पर ध्यान देना जरूरी होगा। परिवार के किसी सदस्य से महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक योजनाओं पर ध्यान दें। दोस्तों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। किसी पुराने संपर्क से भविष्य में लाभ मिलने की संभावना है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

करियर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कारोबार में सोच-समझकर निवेश करें। परिवार के साथ समय बिताने का प्रयास करें। मेहनत और अनुशासन से काम करने पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

नौकरी में नई जिम्मेदारी या सीखने का अवसर मिल सकता है। पैसों के मामले में सावधानी रखें। यात्रा की योजना बन सकती है। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखने से लाभ होगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

कार्यक्षेत्र में मेहनत का लाभ मिल सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार में बातचीत से समस्याएं सुलझ सकती हैं। किसी जरूरी काम में अनुभवी व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है।