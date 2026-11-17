Aaj Ka Rashifal 17 November 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 27वाँ दिन, गोपाष्टमी, मण्डला पूजा प्रारम्भ, मासिक दुर्गाष्टमी, भद्रा, पञ्चक, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। वहीं चंद्रमा मकर राशि में दोपहर 3 बजकर 30 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे।

आज कार्यक्षेत्र में मिथुन राशि वालों की मेहनत रंग ला सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। व्यापार में लाभ हो सकता है और अधिकारियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। आज मीन राशि वालों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। कामकाज में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। परिवार के साथ समय बिताएं और समय पर आराम करें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए लाभकारी रह सकता है। नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। दोस्तों और सहकर्मियों की मदद से रुके हुए काम पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। व्यापार में लाभ हो सकता है और अधिकारियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज भाग्य आपका साथ दे सकता है। नौकरी और कारोबार से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और किसी लंबी यात्रा की योजना बन सकती है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज आपको थोड़ा संभलकर फैसले लेने की जरूरत है। बेवजह की चिंता और खर्च बढ़ सकते हैं। किसी भी तरह के निवेश में जल्दबाजी न करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज का दिन साझेदारी और रिश्तों के लिहाज से अच्छा रह सकता है। कारोबार में नए समझौते हो सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और आपकी कोई पुरानी परेशानी दूर हो सकती है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपको विरोधियों पर विजय मिल सकती है। नौकरी में आपकी कार्यक्षमता की तारीफ होगी। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं और धन से जुड़े मामलों में राहत मिलने के योग हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और संतान की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है। हालांकि शेयर बाजार या जोखिम वाले निवेश से बचना बेहतर रहेगा।

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वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज परिवार और घर से जुड़े मामलों पर ध्यान देना होगा। प्रॉपर्टी से जुड़े काम में थोड़ी देरी हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। भाई-बहनों का सहयोग मिल सकता है और छोटी दूरी की यात्रा लाभकारी रह सकती है। नौकरी और व्यापार में नए लोगों से संपर्क भविष्य में फायदा दे सकते हैं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें। परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है। वाणी पर संयम रखें और अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा का आपकी राशि में गोचर आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ा सकता है। नौकरी और कारोबार में नए विचारों से लाभ मिल सकता है। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा और रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। कामकाज में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। परिवार के साथ समय बिताएं और समय पर आराम करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।