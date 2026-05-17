Aaj Ka Rashifal 17 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की प्रतिपदा रात 09:40 तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज इष्टि, अधिक चन्द्र दर्शन, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा वृष राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज कृत्तिका नक्षत्र दोपहर 02 बजकर 32 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। साथ ही मेष राशि वालों को आज सूर्य और चंद्रमा का संयोग आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आज मिथुन राशि वालों को आज मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें। विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ मिल सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मूलांक 8 वाले लोग न्यायप्रिय और मेहनती माने जाते हैं, जानें पर्सनैलिटी, सेहत और करियर- कारोबार के बारे में सबकुछ

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज सूर्य और चंद्रमा का संयोग आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। निवेश सोच-समझकर करें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आपकी राशि में सूर्य और चंद्र देव का संयोग बनने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए कार्यों की शुरुआत के लिए दिन शुभ है। करियर में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें। विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

सूर्य और चंद्रमा का संयोग आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। आय के नए स्रोत बनेंगे। मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज करियर में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। पिता के सहयोग से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। व्यापार में अच्छा लाभ मिल सकता है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आपको धैर्य से काम लेने की जरूरत है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहें। परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

दांपत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। साझेदारी के कामों में लाभ मिलने के योग हैं। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नौकरी में सफलता और व्यापार में लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

सूर्य और चंद्रमा का संयोग आपके लिए शुभ समाचार लेकर आ सकता है। संतान पक्ष से खुशी मिलेगी। प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी। कला और मीडिया से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का विचार कर सकते हैं। माता का सहयोग मिलेगा। करियर में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। छोटी यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नए संपर्क बन सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।