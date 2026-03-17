Aaj Ka Rashifal 17 March 2026: फ्यूचर पंचांग अनुसार आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 9 बजकर 33 मिनट तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज मंगलवार का दिन है। आज मासिक शिवरात्रि, भद्रा, पञ्चक, आडल योग, साध्य योग हैं। इसके साथ ही आज चंद्रमा कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे।

साथ ही आज शतभिषा नक्षत्र है। ऐसे आज मिथुन राशि वालों को व्यापारियों को लाभ के अवसर मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। वहीं कर्क राशि वालों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

14 अप्रैल से मेष, सिंह और कर्क राशि वालों के जीवन में आ सकता है सकारात्मक बदलाव, ग्रहों के राजा सूर्य करेंगे अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

मेष राशि वालों के लिए दिन अनुकूल रह सकता है। साध्य योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में किसी नई योजना से लाभ होने की संभावना है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है। आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिल सकता है। दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मिथुन राशि वालों के लिए दिन प्रगति देने वाला साबित हो सकता है। साध्य योग के प्रभाव से नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। व्यापारियों को लाभ के अवसर मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि के लोगों के लिए दिन सकारात्मक रह सकता है। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है। साध्य योग के प्रभाव से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि के जातकों के लिए दिन लाभकारी हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में सुधार होगा। निवेश करने के लिए समय अनुकूल माना जा रहा है।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि वालों के लिए दिन मिलाजुला रह सकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए दिन शुभ माना जा रहा है। साध्य योग के प्रभाव से करियर में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में नया सौदा लाभ दे सकता है। रिश्तों में मजबूती आएगी।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि वालों के लिए दिन उत्साह से भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी योजना सफल हो सकती है। आर्थिक लाभ के संकेत हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि के जातकों को कामकाज में सफलता मिल सकती है। साध्य योग के प्रभाव से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि वालों के लिए दिन अनुकूल रह सकता है। व्यापार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई उपलब्धि मिल सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि के जातकों के लिए दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला हो सकता है। साध्य योग के प्रभाव से करियर और कारोबार में प्रगति के योग बन सकते हैं। आर्थिक मामलों में सुधार होगा और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।