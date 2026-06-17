Aaj Ka Rashifal 17 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात 9 बजकर 38 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज महाराणा प्रताप जयन्ती, रवि योग, विडाल योग है। साथ ही आज पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 01 बजकर 37 मिनट तक रहेगा। वहीं इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा।

ऐसे में आज मकर राशि वालों की गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके सातवें भाव में गोचर कर रहा है। वैवाहिक जीवन और साझेदारी के मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिल सकता है। वहीं आज मेष राशि वालों की गोचर कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव में गोचर कर रहा है। घर-परिवार से जुड़े मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है। माता के स्वास्थ्य या सुख-सुविधाओं पर ध्यान देंगे। कार्यक्षेत्र में मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन शाम तक स्थिति बेहतर होगी। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके चौथे भाव में गोचर कर रहा है। घर-परिवार से जुड़े मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है। माता के स्वास्थ्य या सुख-सुविधाओं पर ध्यान देंगे। कार्यक्षेत्र में मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन शाम तक स्थिति बेहतर होगी। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्रमा आपके तीसरे भाव में स्थित रहेगा। साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों से प्रशंसा मिलने की संभावना है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। वाणी में मधुरता बनाए रखें, इससे रिश्ते मजबूत होंगे। निवेश संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है। मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन भावुकता पर नियंत्रण रखें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

चंद्रमा आपके बारहवें भाव में स्थित रहेगा। खर्चों में वृद्धि हो सकती है। विदेश या दूरस्थ स्थानों से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। अनावश्यक विवादों से दूर रहें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव में गोचर करेगा। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। मित्रों और शुभचिंतकों से लाभ मिलेगा। लंबे समय से रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। व्यापार में अच्छी प्रगति के संकेत हैं।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

चंद्रमा आपके दसवें भाव में स्थित रहेगा। करियर और व्यवसाय में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मेहनत का उचित फल मिलने के योग हैं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके नवम भाव में गोचर करेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

चंद्रमा आपके आठवें भाव में स्थित रहेगा। स्वास्थ्य और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी पुराने मामले का समाधान निकल सकता है। जोखिम भरे निवेश से बचें। धैर्य और संयम बनाए रखें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके सातवें भाव में गोचर कर रहा है। वैवाहिक जीवन और साझेदारी के मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिल सकता है। व्यापारिक समझौते लाभदायक साबित हो सकते हैं।

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कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

चंद्रमा आपके छठे भाव में स्थित रहेगा। प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों में सफलता मिल सकती है। नौकरी में प्रदर्शन बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। पुराने विवाद सुलझने के संकेत हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके पांचवें भाव में गोचर करेगा। प्रेम संबंधों और रचनात्मक कार्यों के लिए दिन शुभ है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। संतान पक्ष से सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।