Aaj Ka Rashifal 17 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 06 बजकर 27 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज अनिरुद्ध चतुर्थी, भद्रा, गण्ड मूल, रवि योग है। आज मघा नक्षत्र शाम 6 बजकर 34 मिनट तक दिन रहेगा। वहीं उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा आज सिंह रशि में संचरण करेंगे।

आज कुंभ राशि राशि वालों को आज का दिन सकारात्मक रहेगा। रवि योग के प्रभाव से करियर में सफलता और सम्मान मिलने के योग हैं। व्यापार में निवेश का अच्छा लाभ मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। वहीं धनु राशि वालों को आज आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। रवि योग की कृपा से नौकरी और कारोबार दोनों में प्रगति के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार के साथ धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज रवि योग के प्रभाव से आपके रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के नए अवसर बनेंगे। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन पर्याप्त आराम करें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

रवि योग आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। व्यापारियों को किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। खान-पान संतुलित रखें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए शुभ रहेगा। रवि योग की कृपा से करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ के योग हैं। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। मानसिक तनाव कम रहेगा।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

रवि योग के प्रभाव से आज आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में पदोन्नति या प्रशंसा मिलने के संकेत हैं। कारोबार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़ से बचें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज रवि योग आपके लिए सफलता के नए द्वार खोल सकता है। नौकरी में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। व्यापार में लाभ और विस्तार के अवसर मिलेंगे। आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

रवि योग की शुभता से आज आपके निर्णय लाभदायक साबित हो सकते हैं। करियर में नई उपलब्धि मिलने के योग हैं। व्यापार में रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। सेहत पहले से बेहतर रहेगी।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज रवि योग आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आया है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

रवि योग के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी। करियर में नई संभावनाएं बनेंगी। व्यापार में किसी बड़ी डील के पूरे होने के योग हैं। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। यात्रा के दौरान सावधानी रखें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। रवि योग की कृपा से नौकरी और कारोबार दोनों में प्रगति के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार के साथ धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नए संपर्क लाभ पहुंचाएंगे। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। पुरानी चिंता दूर हो सकती है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज का दिन सकारात्मक रहेगा। रवि योग के प्रभाव से करियर में सफलता और सम्मान मिलने के योग हैं। व्यापार में निवेश का अच्छा लाभ मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

रवि योग आपके लिए शुभ समाचार लेकर आ सकता है। नौकरी में नई उपलब्धि मिलने की संभावना है। व्यापार में आय के नए स्रोत बनेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा और मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और एनर्जी बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।