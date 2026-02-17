Aaj Ka Rashifal 17 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या शाम को 5 बजकर 30 मिनट है। वहीं उसके बाद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा शुरू हो जाएघी। साथ ही आज मंगलवार का दिन है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मकर से कुंभ राशि में संचऱण करेंगे। साथ ही आज धनिष्ठा नक्षत्र रात 09:16 पीएम तक तक रहेगा। वहीं उसके बाद शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा। आज सूर्य ग्रहण *वलयाकार, दर्श अमावस्या, अन्वाधान, फाल्गुन अमावस्या, द्वापर युग दिवस, पञ्चक, आडल योग है। ऐसे में कुछ राशियों के लोग वाहन और प्रापर्टी खरीद सकते हैं। साथ ही पिता के सहयोग से धन की प्राप्ति हो सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशि

आज का दिन नई शुरुआत के संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। कोई अधूरा कार्य पूरा हो सकता है। आर्थिक मामलों में स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, विशेषकर सिरदर्द या थकान से बचाव करें।

वृषभ राशि

आज धैर्य और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापारियों को लाभ के संकेत हैं, लेकिन साझेदारी में सावधानी रखें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। खानपान संतुलित रखें।

मिथुन राशि

आज संचार और नेटवर्किंग आपके लिए फायदेमंद रहेगी। नए संपर्क भविष्य में लाभ दिला सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। आर्थिक मामलों में अचानक लाभ हो सकता है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। मानसिक शांति के लिए योग-ध्यान करें।

कर्क राशि

आज धन आगमन के नए मार्ग बन सकते हैं। कार्यस्थल पर थोड़ा दबाव रह सकता है, लेकिन आप परिस्थितियों को संभाल लेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। सेहत का ध्यान रखें।

सिंह राशि

आज आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरे रहेंगे। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। व्यापार में लाभ के योग हैं। दांपत्य जीवन मधुर रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक परिश्रम से बचें।

कन्या राशि

आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने का दिन है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास सफल होंगे। आर्थिक मामलों में सुधार होगा। परिवार में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

तुला राशि

आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। कला, मीडिया या डिजाइन से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल है। आर्थिक संतुलन बनाए रखें। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।

वृश्चिक राशि

आज धैर्य और संयम से कार्य करें। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें पार कर लेंगे। आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें।

धनु राशि

आज यात्राओं या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के संकेत हैं। नौकरी में पदोन्नति की संभावना बन सकती है। व्यापार में विस्तार के योग हैं। परिवार में प्रसन्नता रहेगी। सेहत बेहतर रहेगी।

मकर राशि

आज मेहनत का फल मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता और सम्मान प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। परिवार में बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। तनाव से बचें।

कुंभ राशि

आज नवीन विचार और रचनात्मकता आपको आगे बढ़ाएगी। मित्रों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार में संतुलन बनाए रखें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मीन राशि

आज आत्मचिंतन और भविष्य की योजना बनाने का समय है। कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे प्रगति होगी। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। परिवार के साथ समय बिताएं। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

डिस्क्लेमर: यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं, ग्रहों के गोचर और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता (Jansatta) इसकी सटीकता या इसके माध्यम से किए गए दावों (जैसे करियर या आर्थिक लाभ) की पुष्टि नहीं करता है। ज्योतिषीय भविष्यवाणियां केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए हैं और इन्हें पेशेवर वित्तीय, कानूनी या निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय या निवेश से पहले संबंधित विषय के प्रमाणित ज्योतिषी, पंडित आदि से परामर्श अवश्य लें।