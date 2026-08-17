Aaj Ka Rashifal 17 August 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शाम 5 बजे तक रहेगी। वहीं उसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी। आज प्रथम चातुर्मास का 24वाँ दिन, नाग पञ्चमी, तृतीय श्रावण सोमवार व्रत, सिंह संक्रान्ति, मलयालम नव वर्ष, स्कन्द षष्ठी, रवि योग, विडाल योग है। आज चित्रा नक्षत्र रहेगा।

आज तुला राशि वालों को नौकरी में आय बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। पुराने मित्र या प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से कोई काम बन सकता है। निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं। धनु राशि वालों को आज सूर्य गोचर आपके भाग्य को मजबूत करने वाला माना जा सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी में नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं। लंबी दूरी की यात्रा या विदेश से जुड़े काम में लाभ मिल सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

सूर्य का गोचर आपके लिए आत्मविश्वास और कार्यशैली में निखार बढ़ाने वाला रहेगा। नौकरी में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की सराहना हो सकती है। व्यापार में नई योजना पर काम शुरू करने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

सूर्य का प्रभाव आपके सुख-सुविधाओं और पारिवारिक जीवन पर रहेगा। घर-परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ सकता है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक फैसला न लें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

सूर्य गोचर आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएगा। कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता से रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। बिजनेस में संपर्कों से फायदा हो सकता है। हालांकि बातचीत के दौरान अहंकार से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

सूर्य का गोचर आपके धन और परिवार से जुड़े मामलों को प्रभावित करेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। खर्च करते समय बजट का ध्यान रखें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सूर्य का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है, इसलिए यह दिन आपके लिए विशेष रहने वाला है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। नई जिम्मेदारी या पद मिलने के योग बन सकते हैं। कारोबार में भी महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे। निजी जीवन में अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

सूर्य का गोचर आपके खर्च और विदेश से जुड़े मामलों को सक्रिय कर सकता है। नौकरी या व्यापार के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है, इसलिए आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। मानसिक शांति के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों में समय देना लाभकारी रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

सूर्य का गोचर आपके लाभ और सामाजिक संपर्कों के लिए अच्छा रह सकता है। नौकरी में आय बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। पुराने मित्र या प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से कोई काम बन सकता है। निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

सूर्य का प्रभाव आपके कर्म भाव पर पड़ेगा, जिससे करियर में सक्रियता बढ़ेगी। नौकरी में पद और जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत हैं। बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं। व्यापारियों को नई डील मिल सकती है। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

सूर्य गोचर आपके भाग्य को मजबूत करने वाला माना जा सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी में नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं। लंबी दूरी की यात्रा या विदेश से जुड़े काम में लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

सूर्य का गोचर आपके लिए परिवर्तन और साझेदारी से जुड़े विषयों को सक्रिय करेगा। व्यापार में पार्टनर के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें। दांपत्य जीवन में छोटी बातों को लेकर तनाव न बढ़ने दें और बातचीत से समाधान निकालें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

सूर्य का गोचर आपके वैवाहिक और साझेदारी वाले मामलों को प्रभावित करेगा। बिजनेस पार्टनर के साथ कोई नई योजना बन सकती है। नौकरी में लोगों के साथ मिलकर काम करने से फायदा होगा। रिश्तों में अहंकार से बचें और सामने वाले की बात भी ध्यान से सुनें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

सूर्य का गोचर आपके कार्यक्षेत्र और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर असर डालेगा। नौकरी में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आप अपनी मेहनत से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। पुराने विवाद खत्म करने का अवसर मिलेगा। दिनचर्या व्यवस्थित रखें और काम के बीच आराम के लिए समय निकालें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।