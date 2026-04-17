Aaj Ka Rashifal 17 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि शाम को 05 बजकर 21 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। वहीं आज दर्श अमावस्या, अन्वाधान, वैशाख अमावस्या, पञ्चक, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, आडल योग। इसके साथ ही आज चंद्रमा मीन राशि में दोपहर 12 बजकर 2 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद मेष राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज रेवती नक्षत्र दोपहर 12 बजकर 02 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद अश्वनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे आज सिंह राशि वालों को यात्रा के योग बन सकते हैं और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। वहीं आज कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी निर्णय में सावधानी बरतें। साथ ही गुप्त रोग परेशान कर सकते हैं। रिसर्च से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्र देव आपके ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ सकता है। नए काम की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है। हालांकि जल्दबाजी से बचें, नहीं तो नुकसान हो सकता है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्र गोचर आपके द्वादश भाव में है, जिससे खर्च बढ़ सकते हैं। मानसिक तनाव भी महसूस हो सकता है। ध्यान और योग से राहत मिलेगी।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

यह गोचर आपके लाभ और इनकम भाव में हो रहा है। मित्रों और नेटवर्क से फायदा मिलने की संभावना है। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। निवेश से लाभ के योग हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्र देव आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे नौकरी और व्यवसाय में सफलता के योग बनेंगे। वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

भाग्य भाव में चंद्र गोचर आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है। यात्रा के योग बन सकते हैं और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

अष्टम भाव में चंद्र का गोचर थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी निर्णय में सावधानी बरतें। साथ ही गुप्त रोग परेशान कर सकते हैं। रिसर्च से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

सप्तम भाव में चंद्र गोचर से रिश्तों में मधुरता आ सकती है। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव आ सकता है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

छठे भाव में चंद्र का गोचर शत्रुओं पर विजय दिला सकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। साथ ही कोर्ट- कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

पंचम भाव में चंद्र गोचर से प्रेम संबंध मजबूत होंगे। छात्रों के लिए दिन अच्छा रह सकता है। आपको आज फंसा हुआ धन मिल सकता है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज चतुर्थ भाव में चंद्र का गोचर पारिवारिक सुख बढ़ा सकता है। घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेने के योग हैं। साथ ही आप कोई वाहन या प्रापर्टी खरीद सकते हैं।

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कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

तृतीय भाव में चंद्र गोचर साहस और पराक्रम बढ़ाएगा। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिल सकता है। साथ ही जिन लोगों काम- कारोबार विदेश से जुड़ा हुआ तो उनको लाभ हो सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

द्वितीय भाव में चंद्र का गोचर आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। वाणी में मधुरता बनाए रखें। साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।