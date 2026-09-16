Aaj Ka Rashifal 16 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद शुक्लपक्ष की पंचमी सुबह 08 बजकर 59 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद षष्ठी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज द्वितीय चातुर्मास का 24वाँ दिन, बलराम जयन्ती, स्कन्द षष्ठी, विंछुड़ो, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, विडाल योग द्वितीय चातुर्मास का 24वाँ दिन, बलराम जयन्ती, स्कन्द षष्ठी, विंछुड़ो, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, विडाल योग है। आज विशाखा नक्षत्र शाम 05 बजकर 22 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा तुला राशि में सुबह 10 बजकर 49 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे।

कन्या राशि वालों के लिए आज आज व्यापार में संपर्कों से लाभ मिल सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज धनु राशि वालों के लिए आज खर्च और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। नौकरी में अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। व्यापार में अनावश्यक निवेश से बचना बेहतर रहेगा। पुरानी चिंता से राहत मिलने के संकेत हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

6 नवंबर तक शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में करेंगे संचरण, मेष, कन्या, मकर और कुंभ राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

चंद्रमा का वृश्चिक गोचर आज आर्थिक मामलों में लाभ दे सकता है। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है और कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ सकता है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज साझेदारी और रिश्तों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरी में सहयोग मिलेगा, वहीं व्यापार में कोई नई डील फायदेमंद हो सकती है। जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

कामकाज में व्यस्तता बढ़ेगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में प्रतिस्पर्धा के बावजूद अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य को लेकर दिनचर्या व्यवस्थित रखना जरूरी होगा।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके प्रेम के लिए अनुकूल रहेगा। करियर में नई उपलब्धि मिल सकती है और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। किसी पुराने संपर्क से आपको लाभ मिल सकता है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में आज आप एक्टिव रहेंगे। नौकरी में दबाव रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। व्यापार में सोच-समझकर फैसला लें। घर में किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत हो सकती है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज व्यापार में संपर्कों से लाभ मिल सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपकी बात को कार्यक्षेत्र में महत्व मिलेगा।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

धन के मामले में दिन अच्छा रहेगा। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। हालांकि खर्च बढ़ने की संभावना है। परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आर्थिक योजना बनाने के लिए समय अनुकूल है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी और व्यापार में महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। रिश्तों में भावनाएं प्रबल रहेंगी। आपका कोई फैसला भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज खर्च और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। नौकरी में ज्यादा मेहनत करनी होगी। व्यापार में अनावश्यक निवेश से बचना बेहतर रहेगा। पुरानी चिंता से राहत मिलने के संकेत हैं।

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मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर लाभ के नए रास्ते खोल सकता है। नौकरी में सहयोग मिलेगा और व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक रहेगी।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

करियर के लिहाज से दिन महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में कोई बड़ा फैसला भविष्य में लाभ दे सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आपकी कार्यक्षमता सामने आएगी।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं और कारोबार विस्तार की योजना आगे बढ़ेगी। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। किसी यात्रा या नई योजना से फायदा मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।