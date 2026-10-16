Aaj Ka Rashifal 16 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 25वाँ दिन, सरस्वती आवाहन, बिल्व निमन्त्रण, कल्पारम्भ, अकाल बोधन, स्कन्द षष्ठी, विंछुड़ो, गण्ड मूल, रवि योग, विडाल योग है। आज ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 6 बजकर 47 मिनट तक दिन रहेगा। उसके बाद मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि में सुबह 6 बजकर 47 मिनट तक संचऱण करेंगे, वहीं उसके बाद धनु राशि में गोचर कर जाएंगे।

वृषभ राशि वालों को आज आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन धैर्य से काम लेने पर स्थिति संभल जाएगी। कर्क राशि वालों को आज अपने काम और सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन मेहनत से आप अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। कारोबार में प्रतिस्पर्धियों से सतर्क रहना जरूरी होगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

Navratri Day 6, Maa Katyayini Puja Vidhi: मां कात्यायनी की आराधना से विवाह के बनते हैं योग, जानिए पूजा- विधि, मंत्र और भोग

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन उत्साह और नई योजनाओं से भरा रह सकता है। नौकरी में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है और लंबे समय से अटके कामों में गति आ सकती है। कारोबार में लाभ पाने के लिए नई रणनीति बनाना फायदेमंद रहेगा।

धन के मामले में स्थिति बेहतर करने के मौके मिल सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें।

Navmi Kab Hai: 19 या 20 अक्टूबर कब है महानवमी, जानिए तिथि, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि वालों को आज आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन धैर्य से काम लेने पर स्थिति संभल जाएगी।

कारोबार में किसी भी समझौते को अच्छी तरह पढ़कर ही आगे बढ़ें। दांपत्य जीवन में छोटी बातों को लेकर बहस करने से बचें। सेहत के लिए आराम और नियमित दिनचर्या पर ध्यान दें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन साझेदारी और रिश्तों के लिहाज से अच्छा रह सकता है। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने में सफलता मिल सकती है। कारोबार में नए ग्राहक मिलने की संभावना है।

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। जीवनसाथी के साथ बातचीत करने से पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें और दूसरों की राय को भी महत्व दें।

31 अक्टूबर को गुरु-केतु बनाएंगे ध्वज योग; मेष, सिंह और धनु राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि वालों को आज अपने काम और सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन मेहनत से आप अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। कारोबार में प्रतिस्पर्धियों से सतर्क रहना जरूरी होगा।

धन के मामले में जोखिम लेने से बचें। परिवार में किसी सदस्य की सलाह आपके काम आ सकती है। खानपान और आराम का ध्यान रखें, ताकि थकान से बच सकें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन रचनात्मक कामों और नई योजनाओं के लिए उपयोगी रह सकता है। नौकरी में आपकी प्रतिभा की सराहना हो सकती है। कारोबार करने वालों को अपने काम के विस्तार के लिए नए विचार मिल सकते हैं।

आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन निवेश से पहले पूरी जानकारी जुटाएं। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रह सकती है। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

11 दिसंबर को न्यायाधीश शनि देव होंगे मार्गी; मिथुन, सिंह और धनु राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि वालों को आज घर और काम के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। नौकरी में किसी काम को लेकर अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। कारोबार में पुराने मामलों को सुलझाने पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा।

पैसों से जुड़ी योजनाओं में जल्दबाजी न करें। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय संयम रखें। मानसिक शांति के लिए कुछ समय अपने पसंदीदा कामों में बिताना अच्छा रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत और संपर्कों के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर दे सकता है। नौकरी में आपकी बातों और विचारों को महत्व मिल सकता है। कारोबार में नए लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभकारी साबित हो सकती है।

आर्थिक मामलों में आय बढ़ाने की योजना पर काम कर सकते हैं। भाई-बहनों और मित्रों का सहयोग मिल सकता है। छोटी यात्रा या किसी जरूरी बातचीत से फायदा होने की संभावना है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि वालों को आज अपनी वाणी और खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। नौकरी में किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने का अवसर मिल सकता है। कारोबार में लाभ के लिए पुराने ग्राहकों से संपर्क करना फायदेमंद रहेगा।

धन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो, तो शांति से समाधान निकालने की कोशिश करें। अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन खास रह सकता है, क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। इससे आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण काम को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है।

कारोबार में नई योजनाएं बनाने के लिए दिन उपयोगी रह सकता है। आर्थिक मामलों में लाभ की संभावना के साथ खर्चों पर भी नजर रखें। रिश्तों में अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करें, लेकिन कोई भी फैसला सोच-समझकर लें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ मामलों में धीमी गति वाला रह सकता है। नौकरी में चल रहे अधूरे कामों को पूरा करने पर ध्यान दें। कारोबार में किसी नई योजना को शुरू करने से पहले उसकी लागत और लाभ का आकलन करना बेहतर रहेगा।

अनावश्यक खर्चों से बचें और पुरानी आर्थिक योजनाओं की समीक्षा करें। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक राहत मिल सकती है। पर्याप्त नींद लें और काम के बीच आराम करना न भूलें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन संपर्कों और लाभ के नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में टीम के साथ मिलकर काम करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कारोबार में किसी पुराने संपर्क से लाभ मिलने की संभावना है।

आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए नई योजनाओं पर विचार कर सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा और सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। हालांकि, अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां लेने से बचें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए आज करियर और कामकाज पर ध्यान देने का दिन है। नौकरी में अपने काम को समय पर पूरा करने से अधिकारियों का भरोसा बढ़ सकता है। कारोबार में किसी नए अवसर पर विचार कर सकते हैं, लेकिन जरूरी जानकारी जुटाने के बाद ही आगे बढ़ें।

धन के मामले में बैलेंस बनाकर चलें। परिवार के साथ बातचीत करने से रिश्तों में मधुरता आएगी। तनाव कम करने के लिए दिनचर्या अच्छी रखें और सेहत का ध्यान दें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।