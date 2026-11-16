Aaj Ka Rashifal 16 November 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 26वाँ दिन, जलाराम बापा जयन्ती, वृश्चिक संक्रान्ति, कार्तिक अष्टाह्निका विधान प्रारम्भ, भद्रा, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग है। आज श्रवण नक्षत्र रहेगा। वहीं चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे।

आज कन्या राशि वालों का आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा। नौकरी और व्यापार में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और छोटी यात्राओं से लाभ होने के योग हैं। आज धनु राशि वालों के खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरी और व्यापार में कुछ काम देरी से पूरे होंगे। विदेश से जुड़े कामों में अवसर मिल सकते हैं, लेकिन धन के लेनदेन में सावधानी रखें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज आपको कामकाज में धैर्य रखने की जरूरत है। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर अचानक खर्च और मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। किसी भी बड़े निवेश में जल्दबाजी न करें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आपके वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। व्यापार में साझेदारी करते समय सावधानी बरतें। जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

सूर्य गोचर आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है। नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग हैं। पुराने कर्ज से राहत मिल सकती है और विरोधियों पर जीत हासिल होगी।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज आपकी रचनात्मक क्षमता बढ़ेगी और करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सूर्य का राशि परिवर्तन आपके सुख-सुविधाओं में कुछ कमी ला सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपका आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा। नौकरी और व्यापार में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और छोटी यात्राओं से लाभ होने के योग हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आपको अपनी वाणी और खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय गुस्सा करने से बचें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

सूर्य का आपकी ही राशि में गोचर आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ा सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत होगी। हालांकि गुस्से और सेहत को लेकर लापरवाही न करें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरी और व्यापार में कुछ काम देरी से पूरे होंगे। विदेश से जुड़े कामों में अवसर मिल सकते हैं, लेकिन धन के लेनदेन में सावधानी रखें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज आपकी आमदनी में बढ़ोतरी के संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पुराने निवेश से लाभ और मित्रों का सहयोग मिलने के योग हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

सूर्य गोचर आपके करियर के लिए शुभ साबित हो सकता है। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत हैं। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कारोबार में नई उपलब्धि हासिल हो सकती है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलने से आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी और कारोबार में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।