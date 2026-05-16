Aaj Ka Rashifal 16 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी । साथ ही आज वट सावित्री व्रत, शनि जयन्ती, मासिक कार्तिगाई, दर्श अमावस्या, अन्वाधान, ज्येष्ठ अमावस्या, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा रात को 10 बजकर 46 मिनट तक मेष राशि में संचऱण करेंगे। उसके बाद वृष राशि में गोचर करेंगे।

साथ ही आज भरणी नक्षत्र शाम 05 बजकर 30 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र शुरू हो जाएगा। साथ ही वृश्चिक राशि वालों को चंद्र देव आपकी राशि से सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। व्यापार में साझेदारी से लाभ हो सकता है। । आज सिंह राशि वालों को आज चंद्र देव आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। करियर और व्यापार में सफलता मिलने के संकेत हैं। अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेगा। धन लाभ के योग बन सकते हैं और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। सेहत सामान्य रहेगी।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

चंद्र देव आपकी ही राशि में उच्च अवस्था में विराजमान हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए कार्यों की शुरुआत के लिए दिन शुभ रहेगा। करियर में प्रगति के संकेत हैं और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। लव लाइफ में मधुरता बढ़ सकती है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके 12वें भाव में संचरण करेंगे। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। किसी पुराने मामले को लेकर मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ मिल सकता है। ध्यान और योग करना लाभकारी रहेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में रहेगा। आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। निवेश के लिए दिन अच्छा माना जा रहा है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज चंद्र देव आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। करियर और व्यापार में सफलता मिलने के संकेत हैं। अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। परिवार के साथ समय कम मिल पाएगा, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव में रहेगा, जिससे धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं। किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके आठवें भाव में संचरण करेंगे। अचानक खर्च या किसी बात को लेकर चिंता बढ़ सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। सेहत को लेकर लापरवाही न करें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

चंद्र देव आपकी राशि से सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। व्यापार में साझेदारी से लाभ हो सकता है। अविवाहित लोगों को रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेंगे। विरोधियों पर जीत मिल सकती है। नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। सेहत में सुधार होगा, लेकिन खानपान का ध्यान रखें। कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिल सकती है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके पंचम भाव में रहेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग हैं। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज चंद्र देव आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संपत्ति या वाहन से जुड़ा लाभ मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाए रखें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

चंद्रमा का गोचर आपके तीसरे भाव में रहेगा। साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। मीडिया, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी रह सकता है। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।