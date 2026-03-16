Aaj Ka Rashifal 15 March 2026: फ्यूचर पंचांग अनुसार आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 9 बजकर 40 मिनट तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज सोमवार का दिन है। आज पापमोचनी एकादशी पारण, सोम प्रदोष व्रत, पञ्चक, आडल योग, विडाल और शिव योग हैं। इसके साथ ही आज चंद्रमा मकर राशि में शाम 6 बजकर 14 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे।

साथ ही आज घनिष्ठा नक्षत्र है। ऐसे आज तुला राशि वालों को आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।। वहीं कुंभ राशि वालों को साझेदारी में किए गए कार्यों में लाभ हो सकता है।। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

मेष राशि के जातकों के लिए दिन सकारात्मक रहने वाला है। शिव योग के प्रभाव से करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज वृषभ राशि के लोगों को धन लाभ के योग बन सकते हैं। शिव योग के कारण अटके हुए काम पूरे होने की संभावना है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। निवेश करने से पहले सोच-विचार अवश्य करें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। शिव योग के प्रभाव से आपके निर्णय सही साबित हो सकते हैं। छात्रों के लिए समय अनुकूल है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि के लोगों को आज थोड़ा संयम से काम लेना होगा। हालांकि शिव योग के प्रभाव से मानसिक शांति बनी रहेगी। परिवार के साथ संबंध मजबूत होंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा हो सकती है। शिव योग के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत हैं। व्यापार में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि के लोगों के लिए दिन मेहनत भरा लेकिन फलदायक रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। शिव योग के प्रभाव से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि के जातकों के लिए दिन शुभ रहेगा। शिव योग के कारण आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। करियर में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। शिव योग के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ेगा। निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि के जातकों को आज भाग्य का साथ मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। शिव योग के कारण नए काम की शुरुआत करना शुभ रहेगा। नौकरी में तरक्की के योग बन सकते हैं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि के लोगों के लिए दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। हालांकि शिव योग के प्रभाव से आपको मेहनत का अच्छा फल मिलने की संभावना है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। साझेदारी में किए गए कार्यों में लाभ हो सकता है। शिव योग के कारण संबंधों में मधुरता आएगी। व्यापारियों को नए अवसर मिल सकते हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि के लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा। करियर और कारोबार में उन्नति के संकेत हैं। शिव योग के प्रभाव से मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार से सहयोग मिलेगा।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।