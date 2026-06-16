Aaj Ka Rashifal 16 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज चन्द्र दर्शन, त्रिपुष्कर योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं।

साथ ही आज आर्द्रा नक्षत्र शाम 04 बजकर 12 मिनट तक रहेगा। वहीं इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में आज का दिन वृष राशि वालों को आज आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं। बुधादित्य राजयोग आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ाएगा, जिससे रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। निवेश से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा। वहीं आज कर्क राशि वालों को आज खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन बुधादित्य राजयोग आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखेगा। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। ध्यान और योग करने से तनाव कम होगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज बुधादित्य राजयोग आपके संवाद कौशल को मजबूत करेगा। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलने के संकेत हैं। व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं। बुधादित्य राजयोग आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ाएगा, जिससे रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। निवेश से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आपकी राशि में बना बुधादित्य राजयोग आपको विशेष लाभ दे सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना हो सकती है। नए संपर्क भविष्य में लाभ दिला सकते हैं। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन बुधादित्य राजयोग आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखेगा। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। ध्यान और योग करने से तनाव कम होगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आपकी आय में वृद्धि के संकेत हैं। मित्रों और वरिष्ठ लोगों से सहयोग मिलेगा। बुधादित्य राजयोग आपकी नेतृत्व क्षमता को मजबूत करेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहने के योग हैं।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

करियर के लिहाज से दिन बेहद शुभ रहेगा। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बुधादित्य राजयोग आपके निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

भाग्य आज आपका पूरा साथ देगा। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। बुधादित्य राजयोग छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए शुभ संकेत दे रहा है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपको धैर्य के साथ काम करने की जरूरत है। अचानक खर्च सामने आ सकते हैं। बुधादित्य राजयोग रिसर्च, तकनीकी और गुप्त कार्यों में लाभ दिला सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

साझेदारी के कामों में सफलता मिल सकती है। बुधादित्य राजयोग वैवाहिक जीवन में समझदारी बढ़ाएगा। व्यापारियों को नए अवसर मिल सकते हैं। यात्रा के योग भी बन रहे हैं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज विरोधियों पर विजय मिलने के संकेत हैं। नौकरी में मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। बुधादित्य राजयोग आपको कार्यक्षेत्र में सम्मान दिला सकता है। खानपान संतुलित रखें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। बुधादित्य राजयोग प्रेम संबंधों और करियर दोनों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। निवेश के लिए समय अनुकूल साबित हो सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

परिवार और घर से जुड़े मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है। बुधादित्य राजयोग संपत्ति और वाहन संबंधी मामलों में लाभ दे सकता है। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।