Aaj Ka Rashifal 16 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 08 बजकर 52 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज जगन्नाथ रथयात्रा, कर्क संक्रान्ति, गण्ड मूल, रवि योग, विडाल योग है। आज अश्लेषा नक्षत्र शाम 7 बजकर 52 मिनट तक दिन रहेगा। वहीं उसके बाद मघा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा आज अपनी स्वराशि कर्क में शाम 7 बजकर 52 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे।

आज कुंभ राशि राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। सूर्य का गोचर विरोधियों पर विजय दिला सकता है। नौकरी में प्रदर्शन बेहतर रहेगा। व्यापार में पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। वहीं कन्या राशि वालों को आज आपकी आय और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। मित्रों के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश आपके पारिवारिक जीवन पर विशेष प्रभाव डालेगा। घर से जुड़े किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा हो सकती है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन मेहनत का परिणाम भी मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में निवेश सोच-समझकर करें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आपकी वाणी और कम्युनिकेशन मजबूत रहेगा। सूर्य का गोचर नए संपर्क बनाने में मदद करेगा। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। यात्रा की योजना बन सकती है। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन खानपान में संतुलन बनाए रखें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

सूर्य का राशि परिवर्तन आर्थिक मामलों में सकारात्मक संकेत दे रहा है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। नौकरी में वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। व्यापार में लाभ होगा। परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज सूर्य आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। करियर में नई शुरुआत के योग हैं। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सूर्य का गोचर आपके लिए आत्मचिंतन और भविष्य की योजना बनाने का समय लेकर आया है। कार्यस्थल पर संयम से काम लें। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। विदेश या दूर स्थान से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा। नींद और मानसिक तनाव पर ध्यान दें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपकी आय और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। मित्रों के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

सूर्य का गोचर करियर में नई संभावनाएं लेकर आएगा। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी कार्यशैली की सराहना होगी। व्यापार में नए अनुबंध मिल सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपनी दिनचर्या संतुलित रखें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलेगा। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और धार्मिक कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। नौकरी में प्रमोशन की चर्चा हो सकती है। व्यापार में लंबी दूरी के सौदे लाभ देंगे। परिवार के साथ यात्रा का योग बन सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

सूर्य का गोचर आपको आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। निवेश सोच-समझकर करें। नौकरी में बदलाव की संभावना बन सकती है। व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी छोटी परेशानी को नजरअंदाज न करें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज साझेदारी और वैवाहिक जीवन पर सूर्य का विशेष प्रभाव रहेगा। दांपत्य संबंध मजबूत होंगे। व्यापार में नए समझौते लाभदायक रहेंगे। नौकरी में टीमवर्क से सफलता मिलेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन थकान महसूस हो सकती है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। सूर्य का गोचर विरोधियों पर विजय दिला सकता है। नौकरी में प्रदर्शन बेहतर रहेगा। व्यापार में पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। खानपान का ध्यान रखें और नियमित व्यायाम करें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए रचनात्मकता, प्रेम संबंध और संतान पक्ष के लिहाज से शुभ रहेगा। करियर में नई उपलब्धि मिल सकती है। कारोबार में लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।