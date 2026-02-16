Aaj Ka Rashifal 16 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम को 5 बजकर 34 मिनट है। वहीं उसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज सोमवार का दिन है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मकर राशि में संचऱण करेंगे। साथ ही आज श्रवण नक्षत्र रात  08:47 पीएम तक तक रहेगा। वहीं उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। आज  सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग योग है। ऐसे में  कुछ राशियों के लोगों को निवेश से लाभ हो सकता है। साथ ही संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशि (Aries)

आज का दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त होंगे। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें।

वृषभ राशि (Taurus)

आज आपको आर्थिक मामलों में समझदारी दिखानी होगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें और सोच-समझकर निवेश करें। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी। परिवार के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान महसूस हो सकती है।

मिथुन राशि (Gemini)

आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपके विचारों की सराहना होगी। छात्रों के लिए समय अनुकूल है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक सिद्ध हो सकती है। मानसिक रूप से आप सकारात्मक महसूस करेंगे। यात्रा के योग बन सकते हैं।

कर्क राशि (Cancer)

आज भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। पारिवारिक मामलों में शांति से काम लें। कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। संपत्ति या निवेश से जुड़ा लाभ संभव है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन तनाव से बचें।

सिंह राशि (Leo)

आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नेतृत्व क्षमता के कारण आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार में लाभ की संभावना है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

कन्या राशि (Virgo)

आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने से सफलता मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

तुला राशि (Libra)

आज संतुलन और धैर्य बनाए रखना जरूरी है। व्यापार में नई योजनाएं लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। खर्चों में वृद्धि संभव है, इसलिए बजट पर ध्यान दें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। पारिवारिक मामलों में समझदारी से काम लें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और दिनचर्या संतुलित रखें।

धनु राशि (Sagittarius)

आज भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी और व्यापार में उन्नति के योग हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात लाभकारी साबित हो सकती है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। यात्रा से लाभ मिल सकता है।

मकर राशि (Capricorn)

आज धैर्य और संयम से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। कार्यस्थल पर वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं।

कुंभ राशि (Aquarius)

आज सामाजिक गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी। नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा, जो भविष्य में लाभदायक हो सकता है। व्यवसाय में लाभ की संभावना है। परिवार में आनंद का माहौल रहेगा। मानसिक शांति बनी रहेगी।

मीन राशि (Pisces)

आज आत्मविश्वास और रचनात्मकता में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी सराहना हो सकती है। नौकरी में उन्नति के योग बन रहे हैं। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खानपान संतुलित रखें।

डिस्क्लेमर: यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं, ग्रहों के गोचर और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता (Jansatta) इसकी सटीकता या इसके माध्यम से किए गए दावों (जैसे करियर या आर्थिक लाभ) की पुष्टि नहीं करता है। ज्योतिषीय भविष्यवाणियां केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए हैं और इन्हें पेशेवर वित्तीय, कानूनी या निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय या निवेश से पहले संबंधित विषय के प्रमाणित ज्योतिषी, पंडित आदि से परामर्श अवश्य लें।