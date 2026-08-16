Aaj Ka Rashifal 16 August 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम 04 बजकर 52 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। प्रथम चातुर्मास का 23वाँ दिन, दूर्वा गणपति चतुर्थी, भद्रा, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, मधुसर्पिष योग, विडाल योग। आज हस्त नक्षत्र रहेगा।

आज मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। नौकरी में आपकी मेहनत की तारीफ हो सकती है और किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। मिथुन राशि वालों को आज आपको करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं। व्यापार में संपर्कों का फायदा मिलेगा और किसी पुराने ग्राहक से दोबारा काम मिल सकता है। । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। नौकरी में आपकी मेहनत की तारीफ हो सकती है और किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में नई योजना पर काम शुरू करने का अच्छा अवसर मिलेगा। रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग से रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं।

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। निवेश से जुड़े फैसले जल्दबाजी में लेने से बचें। परिवार में सुख-शांति रहेगी और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर दिन अच्छा रहेगा, लेकिन थकान को नजरअंदाज न करें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन योजनाओं को पूरा करने का है। कार्यक्षेत्र में आपकी व्यावहारिक सोच आपको दूसरों से आगे रखेगी। वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते समय आत्मविश्वास बनाए रखें। कारोबारियों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है।

धन के मामले में लाभ के योग हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक तनाव में कमी महसूस हो सकती है।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपको करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं। व्यापार में संपर्कों का फायदा मिलेगा और किसी पुराने ग्राहक से दोबारा काम मिल सकता है।

रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग आपकी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मददगार रहेंगे। धन की स्थिति मजबूत हो सकती है। जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत होगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बस खानपान पर ध्यान दें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि वालों के लिए रविवार का दिन सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और आपकी कार्यक्षमता की सराहना होगी। कारोबार में किसी बड़ी योजना को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा।

आर्थिक मामलों में लाभ की संभावना है। पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिलेगी। दांपत्य जीवन में प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अच्छा रह सकता है। सूर्य का प्रभाव आपकी राशि के स्वामी से जुड़ा होने के कारण आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। कार्यक्षेत्र में नेतृत्व करने का मौका मिलेगा और अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं।

कारोबार में नई डील मिलने के योग हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। परिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आप अपनी मेहनत और समझदारी से कई महत्वपूर्ण काम पूरे कर सकते हैं। नौकरी में किसी पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफलता मिलेगी। कारोबार में नई रणनीति बनाने के लिए दिन अच्छा है। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना बन सकती है।

खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन बातचीत से समस्या हल हो जाएगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि के लिए आज का दिन करियर और धन के लिहाज से शुभ रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी बात को महत्व मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है। कारोबारियों को लाभ का सौदा मिल सकता है।

सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से किसी महत्वपूर्ण योजना में सफलता मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपको अपने काम पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। नौकरी में मेहनत का परिणाम मिल सकता है और वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। कारोबार में नई साझेदारी का प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन फैसला सोच-समझकर लें।

धन लाभ के अवसर बनेंगे। पुराने कर्ज या आर्थिक समस्या को कम करने की दिशा में सफलता मिल सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा, लेकिन तनाव से बचें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है। नौकरी में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन इसका फायदा भविष्य में मिलेगा। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है।

रवि योग से आत्मविश्वास बढ़ेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग आपके प्रयासों को मजबूती दे सकता है। धन की स्थिति बेहतर होगी। परिवार में खुशियां आएंगी। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज का दिन मकर राशि वालों के लिए मेहनत का अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। नौकरी में किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में पुराने संपर्कों से फायदा होगा। किसी नई योजना पर निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें।

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। परिवार के किसी सदस्य से अच्छी खबर मिल सकती है। दांपत्य जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी। स्वास्थ्य के लिए आराम और समय पर नींद लें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि वालों को आज करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में आपकी रचनात्मकता की तारीफ होगी। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। किसी पुराने विवाद का समाधान मिलने की संभावना है।

आर्थिक रूप से दिन लाभकारी रहेगा। हालांकि बड़े खर्च को लेकर बजट बनाकर चलना बेहतर होगा। प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी। परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर दिन सामान्य रहेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्य का साथ लेकर आ सकता है। नौकरी में तरक्की या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। कारोबार में कोई ऐसा अवसर मिल सकता है, जिससे भविष्य में बड़ा लाभ हो।

रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में सुख-शांति रहेगी और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी दिनचर्या अच्छी रखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।