Aaj Ka Rashifal 16 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि रात को 08 बजकर 11 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। वहीं आज भद्रा, पञ्चक, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 1 बजकर 59 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे आज मिथुन राशि वालों को नए प्रोजेक्ट या नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं और आत्मविश्वास बढ़ेगा। वहीं आज कर्क राशि वालों को आज यह योग रिश्तों को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है।। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए करियर में सफलता के संकेत दे रहा है। नए प्रोजेक्ट या नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज भाग्य का आपको साथ मिल सकता है। साथ ही रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और धन लाभ के योग बनेंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज सावधानी बरतने का दिन है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण कठिन काम भी पूरे होने के संकेत हैं। निवेश सोच-समझकर करें, तो बेहतर होगा।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

दांपत्य जीवन में मधुरता आने के संकेत हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में लाभ मिल सकता है। आज यह योग रिश्तों को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

नौकरी में आज कोई नया प्रोजक्ट मिल सकता है और स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल सकता है।। शत्रु पर विजय प्राप्त हो सकती है और कामकाज में सफलता मिलने के संकेत हैं।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

विद्यार्थियों और कला, संगीत से जुड़े लोगों के लिए दिन शानदार साबित हो सकता है। वहीं प्रेम संबंधों में मजबूती देखने को मिल सकती है और नई योजनाएं सफल होने के संकेत हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहने के योग हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। साथ ही माता का सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि हो सकती है। छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिल सकता है। नए काम शुरू करने के लिए दिन उत्तम है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आर्थिक मामलों में लाभ हो सकता है। अचानक धन प्राप्ति के योग हैं। वहीं आज आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं।

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मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आपके लिए यह योग बेहद लाभकारी रह सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर में उन्नति के अवसर मिलने के संकेत हैं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। हालांकि सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। साथ ही करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आय में वृद्धि के योग हैं। मित्रों से लाभ मिलेगा और नई योजनाओं से सफलता प्राप्त हो सकती है। देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।