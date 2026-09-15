Aaj Ka Rashifal 15 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद शुक्लपक्ष की चतुर्थी सुबह 07 बजकर 44 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पंचमी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज द्वितीय चातुर्मास का 23वाँ दिन, ऋषि पञ्चमी, संवत्सरी पर्व, भद्रा, रवि योग है। आज स्वाती नक्षत्र दोपहर 03 बजकर 21 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे।

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन मिला-जुला साबित हो सकता है। रवि योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। पुराने संपर्कों से लाभ मिल सकता है। । आज मीन राशि वालों के लिए आज रवि योग भाग्य का साथ देने वाला रहेगा। नौकरी और व्यापार में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने की संभावना है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज रवि योग आपके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की सराहना हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। परिवार में आपका प्रभाव बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के लिए लाभकारी हो सकती है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

रवि योग के प्रभाव से आज आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी कार्यशैली की तारीफ हो सकती है। व्यापारियों को नए सौदे मिल सकते हैं। निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत के अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज रवि योग आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में तरक्की या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में नई योजना पर काम शुरू करने का मौका मिलेगा। आपका कम्युनिकेशन मजबूत रहेगा। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ सकता है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन मिला-जुला साबित हो सकता है। रवि योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। पुराने संपर्कों से लाभ मिल सकता है। आर्थिक मामलों में आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते दिखाई देंगे। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। किसी पुराने तनाव का समाधान निकल सकता है।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज रवि योग का प्रभाव सिंह राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से उत्साह बढ़ाने वाला रहेगा। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं। व्यापार में कोई बड़ा अवसर हाथ लग सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध बेहतर होंगे। आपके आत्मविश्वास से महत्वपूर्ण काम पूरे हो सकते हैं।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

रवि योग के प्रभाव से आज कन्या राशि वालों को करियर में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सकारात्मक समाचार मिल सकता है। व्यापार में लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिलेगी। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में बेहतर तरीके से लगेगा।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

चंद्रमा के तुला राशि में होने से आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। रवि योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी सामने आ सकता है। व्यापार में साझेदारी से लाभ हो सकता है। आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपके पक्ष में जा सकता है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज रवि योग के प्रभाव से आपके अंदर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। कार्यक्षेत्र में पुराने काम पूरे करने में सफलता मिलेगी। व्यापारियों को लाभ के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी के साथ लिए गए फैसले फायदेमंद रहेंगे। परिवार में किसी सदस्य के साथ चल रहा मतभेद कम हो सकता है। आपकी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए दिन अच्छा है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन करियर और आर्थिक मामलों में शुभ संकेत दे रहा है। रवि योग से नौकरी में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में कोई नई डील फाइनल हो सकती है। धन कमाने के नए स्रोत बन सकते हैं। वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लंबे समय से चली आ रही किसी योजना में सफलता मिलने की संभावना है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

रवि योग का प्रभाव आज मकर राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में सकारात्मक रहेगा। नौकरी में आपकी मेहनत का उचित परिणाम मिल सकता है। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ेंगे और लाभ बढ़ने के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति होगी। परिवार के साथ महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत सफल रह सकती है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज कुंभ राशि वालों को रवि योग का अच्छा लाभ मिल सकता है। करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की संभावना बन सकती है। व्यापार में नए संपर्क भविष्य में लाभ देंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आपकी कोई रचनात्मक योजना लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए आज रवि योग भाग्य का साथ देने वाला रहेगा। नौकरी और व्यापार में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने की संभावना है। आर्थिक लाभ के साथ भविष्य के लिए बचत की योजना बना सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।