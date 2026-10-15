Aaj Ka Rashifal 15 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 24वाँ दिन, उपांग ललिता व्रत, विंछुड़ो, गण्ड मूल है। आज ज्येष्ठा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचऱण करेंगे।

आज का दिन आर्थिक मामलों में राहत देने वाला हो सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद बन सकती है। नौकरी में आपके काम की तारीफ हो सकती है। कारोबार में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। आज आपकी नेतृत्व क्षमता काम आएगी। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में नई योजना लाभ का रास्ता खोल सकती है। खर्च बढ़ने की आशंका है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

शोभन और सौभाग्य योग के प्रभाव से आज मेष राशि वालों को कामकाज में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में कोई अच्छी डील मिलने की संभावना है। धन के मामले में सोच-समझकर फैसला लें। जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन आर्थिक मामलों में राहत देने वाला हो सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद बन सकती है। नौकरी में आपके काम की तारीफ हो सकती है। कारोबार में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

शोभन योग के प्रभाव से आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में नई योजनाओं पर काम शुरू करने का मौका मिलेगा। व्यापारियों को संपर्कों से लाभ मिल सकता है। परिवार में किसी अच्छी खबर से खुशी मिलेगी। अपनी बात दूसरों के सामने सोच-समझकर रखें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

सौभाग्य योग के कारण आज आपके कुछ जरूरी काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है। धन के मामले में स्थिति बेहतर हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आपकी नेतृत्व क्षमता काम आएगी। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में नई योजना लाभ का रास्ता खोल सकती है। खर्च बढ़ने की आशंका है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी और पुराने मतभेद दूर करने का मौका मिल सकता है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

शोभन और सौभाग्य योग के प्रभाव से मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को कोई अवसर मिल सकता है। व्यापार में हिसाब-किताब व्यवस्थित रखने से फायदा होगा। परिवार में सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और आराम के लिए समय निकालें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

सौभाग्य योग आपके लिए नए अवसरों के संकेत दे सकता है। नौकरी और व्यापार में बातचीत के जरिए कोई काम बन सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहने की उम्मीद है। दांपत्य जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी। किसी भी समझौते या कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपको अपने काम पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। शोभन योग के प्रभाव से किसी पुरानी योजना को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। धन कमाने के नए रास्तों पर विचार करेंगे। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो तो शांत रहकर बातचीत करें। जल्दबाजी से बचना फायदेमंद रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

सौभाग्य योग के चलते भाग्य का साथ मिलने की उम्मीद है। पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को मेहनत जारी रखनी चाहिए। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में लाभ के अवसर बन सकते हैं। यात्रा के दौरान जरूरी सामान और दस्तावेजों का ध्यान रखें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज धैर्य और अनुशासन से आपको लाभ मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में अटके काम धीरे-धीरे पूरे होने की संभावना है। कारोबार में पुरानी रणनीति से फायदा मिल सकता है। आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार के बुजुर्गों की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

शोभन योग के प्रभाव से रचनात्मक कामों में सफलता की संभावना है। नौकरी में नए विचारों को सराहना मिल सकती है। व्यापारियों को नए ग्राहकों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। धन के मामले में भविष्य की योजना बनाना अच्छा रहेगा। दोस्तों और जीवनसाथी के साथ बातचीत करने से मन प्रसन्न रह सकता है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

सौभाग्य योग के कारण आज सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। नौकरी में वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है। कारोबार में लाभ की संभावना रहेगी, लेकिन उधार देने में सावधानी बरतें। परिवार में खुशी का माहौल रह सकता है। अपनी सेहत और नींद का भी ध्यान रखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।