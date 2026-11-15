Aaj Ka Rashifal 15 November 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 25वाँ दिन, सूर सम्हारम, छठ पूजा, स्कन्द षष्ठी, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात 11 बजकर 28 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे।

आज मिथुन राशि वालों को धन के मामलों में सावधानी बरतनी होगी। किसी को उधार देने से बचें और कामकाज में जल्दबाजी न करें। सेहत का ध्यान रखें और विवादों से दूर रहें। आज मिथुन राशि वालों को परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। संपत्ति और वाहन से जुड़े मामलों में लाभ के योग बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें और सोच-समझकर फैसले लें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज भाग्य आपका साथ देगा और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी और व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपको धन के मामलों में सावधानी बरतनी होगी। किसी को उधार देने से बचें और कामकाज में जल्दबाजी न करें। सेहत का ध्यान रखें और विवादों से दूर रहें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज चंद्रमा का गोचर आपके लिए रिश्तों और साझेदारी के मामलों में खास रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज नौकरी में आपकी मेहनत की तारीफ हो सकती है। विरोधियों से सावधान रहें, लेकिन अपनी सूझबूझ से मुश्किल काम पूरे कर लेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज आपके लिए धन और करियर के मामले में अच्छे संकेत हैं। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं और व्यापार में लाभ होने की संभावना है। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। संपत्ति और वाहन से जुड़े मामलों में लाभ के योग बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें और सोच-समझकर फैसले लें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और साहस के साथ फैसले लेंगे। छोटी यात्रा के योग बन सकते हैं। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज धन के मामले में आपको लाभ मिल सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। वाणी पर नियंत्रण रखें, आपकी एक बात किसी करीबी को नाराज कर सकती है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है। किसी पुराने काम को पूरा करने में समय लगेगा, इसलिए धैर्य बनाए रखें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और व्यापार में अच्छा मुनाफा हो सकता है। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।