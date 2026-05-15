Aaj Ka Rashifal 15 May 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी सुबह 08:31 तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज वृषभ संक्रान्ति, मासिक शिवरात्रि, भद्रा, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मेष राशि में संचऱण करेंगे। वहीं आज सूर्य देव वृष राशि में गोचर करेंगे।

साथ ही आज अश्वनी नक्षत्र रात 08 बजकर 14 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। साथ ही कन्या राशि वालों को सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से नवम भाव में रहेगा, जिससे भाग्य का साथ मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं। आज कुंभ राशि वालों को आज सूर्य देव आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करेंगे। घर-परिवार से जुड़े मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज सूर्य का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में हो रहा है, जिससे आर्थिक मामलों में सुधार देखने को मिल सकता है। रुका हुआ धन मिलने के योग बनेंगे। परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

सूर्य देव आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ेगी। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन गुस्से से बचना जरूरी रहेगा। नए कार्य की शुरुआत के लिए समय अच्छा माना जा सकता है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

सूर्य का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होगा, जिससे खर्च बढ़ सकते हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। मानसिक तनाव से बचने की जरूरत है। ऑफिस में विरोधियों से सावधान रहें। ध्यान और योग लाभकारी साबित हो सकते हैं।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज सूर्य देव आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे आय में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं और उनका गोचर दशम भाव में हो रहा है। करियर और नौकरी में उन्नति के योग बनेंगे। सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। कारोबार में नई योजनाएं लाभ दे सकती हैं।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से नवम भाव में रहेगा, जिससे भाग्य का साथ मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज सूर्य देव आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिससे स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। निवेश सोच-समझकर करें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

सूर्य का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेगा। दांपत्य जीवन में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। पार्टनरशिप के कामों में लाभ हो सकता है। व्यापार में नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। रिश्तों में अहंकार से बचना जरूरी रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज सूर्य देव आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे, जिससे शत्रुओं पर विजय मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

सूर्य का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में रहेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। शेयर बाजार या निवेश में सोच-समझकर कदम उठाएं।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज सूर्य देव आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करेंगे। घर-परिवार से जुड़े मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। नौकरी में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

सूर्य का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेगा, जिससे साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। मीडिया, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है। छोटी यात्राएं सफल साबित हो सकती हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।