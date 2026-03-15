Aaj Ka Rashifal 15 March 2026: फ्यूचर पंचांग अनुसार आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 9 बजकर 16 मिनट तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज रविवार का दिन है। आज कृष्ण नृसिंह द्वादशी, मीन संक्रान्ति, पापमोचनी एकादशी, द्विपुष्कर योग, विडाल योग। इसके साथ ही आज चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे।

साथ ही आज श्रवण नक्षत्र है। ऐसे आज कर्क राशि वालों की इस समय धार्मिक यात्राएं, उच्च शिक्षा या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। वहीं मकर राशि वालों के भाई-बहनों से संबंध बेहतर हो सकते हैं और नई योजनाओं पर काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

सूर्य का यह गोचर मेष राशि वालों के लिए बारहवें भाव में प्रभाव डाल सकता है। इस दौरान खर्च बढ़ सकते हैं और विदेश या दूर स्थान से जुड़े कामों में सक्रियता बढ़ सकती है। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और मन आत्मचिंतन की ओर जाएगा।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का मीन राशि में गोचर लाभ भाव को सक्रिय करता है। इस दौरान आय के नए स्रोत बन सकते हैं। मित्रों और नेटवर्क से लाभ मिलने के योग बनते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि संभव है।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर करियर और कार्यक्षेत्र में प्रभाव डाल सकता है। नौकरी और व्यवसाय में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलने की संभावना रहती है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का मीन राशि में गोचर भाग्य को मजबूत करने वाला माना जाता है। इस समय धार्मिक यात्राएं, उच्च शिक्षा या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। रुके हुए कार्य पूरे होने के योग बनते हैं।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। आर्थिक मामलों और स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखने की जरूरत हो सकती है। हालांकि यह समय कुछ नई सीख देगा। साथ ही आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर दांपत्य और साझेदारी के मामलों में प्रभाव डाल सकता है। विवाह या साझेदारी से जुड़े निर्णयों में सावधानी और समझदारी की आवश्यकता हो सकती है। संबंधों में स्पष्टता जरूरी होगी।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि वालों के लिए यह गोचर कार्यक्षेत्र और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ा सकता है। काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत के अनुसार परिणाम मिलने की संभावना भी रहती है।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो सकता है। प्रेम संबंध, शिक्षा और संतान से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना रहती है।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि वालों के लिए सूर्य का मीन राशि में गोचर पारिवारिक जीवन में प्रभाव डाल सकता है। घर-परिवार, संपत्ति या वाहन से जुड़े मामलों में बदलाव संभव है। माता से सहयोग और पारिवारिक सुख बढ़ सकता है।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर संचार, यात्रा और संपर्क को बढ़ाने वाला हो सकता है। भाई-बहनों से संबंध बेहतर हो सकते हैं और नई योजनाओं पर काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर धन और परिवार से जुड़े मामलों में प्रभाव डाल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं और परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर विशेष महत्व रखता है क्योंकि सूर्य आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इससे आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हो सकती है। समाज में मान-सम्मान और पहचान बढ़ने के योग बन सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।