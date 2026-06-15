Aaj Ka Rashifal 15 June 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की अमावस्या तिथि शाम 08 बजकर 23 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 30वाँ दिन, ज्येष्ठ अधिक मास समाप्त, मिथुन संक्रान्ति, ज्येष्ठ अधिक अमावस्या, इष्टि, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, आडल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा वृष राशि में सुबह 8 बजकर 40 मिनट तक संचरण करेंगे। वहीं उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

साथ ही आज मृगशिरा नक्षत्र शाम 07 बजकर 08 मिनट तक रहेगा। वहीं इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में आज का दिन तुला राशि वालों को भाग्य का साथ मिलने से कई कार्य पूरे हो सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। चंद्रमा का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। वहीं आज मकर राशि वालों को कार्यस्थल पर मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। चंद्रमा का गोचर आपको मानसिक मजबूती देगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रह सकता है। कार्यक्षेत्र में नए लोगों से संपर्क लाभदायक साबित हो सकते हैं। चंद्रमा का गोचर आपके संचार कौशल को मजबूत करेगा। परिवार में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

धन संबंधित मामलों में आज आपको लाभ मिलने के संकेत हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। खानपान में संतुलन बनाए रखें।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका आकर्षण और ऊर्जा बढ़ने के संकेत हैं। लोग आपकी बातों से प्रभावित हो सकते हैं। करियर में प्रगति के संकेत हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। मानसिक रूप से सकारात्मक महसूस करेंगे।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। खर्चों में वृद्धि हो सकती है। कार्यक्षेत्र में धैर्य के साथ काम करें। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी रखें। ध्यान और योग लाभदायक रहेंगे।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज मित्रों और सामाजिक संबंधों से लाभ मिलने की संभावना है। व्यापार में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। चंद्रमा का गोचर आपके लिए आर्थिक लाभ के अवसर लेकर आ सकता है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

करियर के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। परिवार में सम्मान बढ़ेगा। निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

भाग्य का साथ मिलने से कई कार्य पूरे हो सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। चंद्रमा का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपको स्वास्थ्य और खर्चों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी विवाद से दूरी बनाए रखें। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

दांपत्य जीवन और साझेदारी के मामलों में दिन अनुकूल रहेगा। व्यापार में लाभ के योग हैं। नए लोगों से मुलाकात भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकती है। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

कार्यस्थल पर मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। चंद्रमा का गोचर आपको मानसिक मजबूती देगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। निवेश से लाभ संभव है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

घर-परिवार से जुड़े मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है। माता का सहयोग मिलेगा। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ा लाभ संभव है। चंद्रमा का गोचर मानसिक शांति और पारिवारिक सुख प्रदान करेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।