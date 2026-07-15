Aaj Ka Rashifal 15 July 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 11 बजकर 50 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज आषाढ़ नवरात्रि, इष्टि, चन्द्र दर्शन, गण्ड मूल, आडल योग, विडाल योग है। आज पुष्य नक्षत्र शाम 9 बजकर 46 मिनट तक दिन रहेगा। वहीं उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा आज अपनी स्वराशि कर्क में संचरण करेंगे।

आज मिथुन राशि राशि वालों को करियर में नई संभावनाएं बन सकती हैं और किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक रहेगी। व्यापार में रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं। हर्षण योग मानसिक तनाव कम करेगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। वहीं तुला राशि वालों को आज आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। व्यापार में अच्छी आमदनी के संकेत हैं। हर्षण योग मानसिक संतुलन बनाए रखेगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत करेगा। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से आज आपके रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में नए ग्राहकों से लाभ होने के योग हैं। हर्षण योग आत्मविश्वास बढ़ाएगा, जिससे महत्वपूर्ण फैसले लेने में सफलता मिलेगी। परिवार का माहौल सुखद रहेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन समय पर आराम करें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है। पुष्य नक्षत्र निवेश और बचत के लिए अनुकूल संकेत दे रहा है। कारोबार में नई योजना लाभदायक साबित हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। हर्षण योग के कारण मन प्रसन्न रहेगा और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। सेहत पहले से बेहतर रहेगी।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपके कार्य बन सकते हैं। करियर में नई संभावनाएं बन सकती हैं और किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक रहेगी। व्यापार में रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं। हर्षण योग मानसिक तनाव कम करेगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। दांपत्य जीवन में तालमेल बना रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

पुष्य नक्षत्र का शुभ प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। नौकरी में पदोन्नति या प्रशंसा मिलने की संभावना है। व्यापार में लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल रहेगा। हर्षण योग आपके आत्मबल को बढ़ाएगा। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन खान-पान संतुलित रखें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। करियर में आपकी मेहनत रंग लाएगी और नई उपलब्धि हासिल हो सकती है। व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी। हर्षण योग के प्रभाव से सकारात्मक सोच बनी रहेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज सोच-समझकर लिए गए फैसले लाभ देंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में पुराने संपर्कों से फायदा होगा। पुष्य नक्षत्र धन लाभ के अच्छे संकेत दे रहा है। हर्षण योग के कारण मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। व्यापार में अच्छी आमदनी के संकेत हैं। हर्षण योग मानसिक संतुलन बनाए रखेगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत करेगा। दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। सेहत अच्छी रहेगी।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

पुष्य नक्षत्र आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोल सकता है। करियर में रुके हुए कार्य पूरे होंगे और व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हर्षण योग आपको नई ऊर्जा देगा। परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर नियमित दिनचर्या अपनाना लाभदायक रहेगा।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। नौकरी में प्रगति के संकेत हैं और व्यापार में बड़ा लाभ मिल सकता है। पुष्य नक्षत्र आपके आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा। हर्षण योग से मन उत्साहित रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। सेहत अच्छी बनी रहेगी।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है। नौकरी में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी। व्यापार में नए अनुबंध मिल सकते हैं। पुष्य नक्षत्र आर्थिक लाभ के अच्छे संकेत दे रहा है। हर्षण योग से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज करियर और कारोबार दोनों में प्रगति के योग हैं। नए संपर्क भविष्य में लाभ देंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हर्षण योग के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ेगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे। स्वास्थ्य को लेकर रोजाना व्यायाम लाभ देगा।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। नौकरी में नई उपलब्धि मिल सकती है और व्यापार में आय बढ़ने के संकेत हैं। पुष्य नक्षत्र आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आएगा। हर्षण योग से मन प्रसन्न रहेगा और नए कार्यों में सफलता मिलेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।