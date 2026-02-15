Aaj Ka Rashifal 15 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 5 बजकर 04 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज रविवार का दिन है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मकर राशि में संचऱण करेंगे। आज महा शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, भद्रा, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग, विडाल योग है। साथ ही आज कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है। करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है । जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

Mahashivratri 2026: 500 साल बाद महाशिवरात्रि पर बन रहे 8 दुर्लभ योग, जानिए चार पहर पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती और उपाय

मेष राशि (Aries Today Horoscope)

आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें। परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखें।

वृषभ राशि (Taurus Today Horoscope)

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन लाभदायक सिद्ध हो सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापारियों को अच्छा मुनाफा मिलने के संकेत हैं। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

मिथुन राशि (Gemini Today Horoscope)

आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लंबे समय से रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना लाभकारी रहेगा।

कर्क राशि (Cancer Today Horoscope)

कर्क राशि वाले देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। परिवार में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सिंह राशि (Leo Today Horoscope)

आज का दिन आपके लिए प्रभावशाली रहेगा। नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से खुशी मिल सकती है।

कन्या राशि (Virgo Today Horoscope)

कन्या राशि वालों को आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन या प्रशंसा मिल सकती है। निवेश के लिए दिन ठीक है, लेकिन सोच-समझकर निर्णय लें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

तुला राशि (Libra Today Horoscope)

आज का दिन संतुलन बनाए रखने का है। किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

वृश्चिक राशि (Scorpio Today Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन शाम तक स्थिति सामान्य होगी।

धनु राशि (Sagittarius Today Horoscope)

आज का दिन शुभ संकेत दे रहा है। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए सफलता के योग हैं। विदेश से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है।

मकर राशि (Capricorn Today Horoscope)

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन व्यावहारिक सोच रखने का है। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। व्यापार में विस्तार की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कुंभ राशि (Aquarius Today Horoscope)

आज रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। नौकरी में नई संभावनाएं मिल सकती हैं। मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मीन राशि (Pisces Today Horoscope)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मचिंतन का है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। परिवार में शांति बनी रहेगी।

यह भी पढ़ें:

डिस्क्लेमर: यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं, ग्रहों के गोचर और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता (Jansatta) इसकी सटीकता या इसके माध्यम से किए गए दावों (जैसे करियर या आर्थिक लाभ) की पुष्टि नहीं करता है। ज्योतिषीय भविष्यवाणियां केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए हैं और इन्हें पेशेवर वित्तीय, कानूनी या निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय या निवेश से पहले संबंधित विषय के प्रमाणित ज्योतिषी, पंडित आदि से परामर्श अवश्य लें।