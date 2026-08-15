Aaj Ka Rashifal 15 August 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 05 बजकर 28 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी। साथ ही आज प्रथम चातुर्मास का 22वाँ दिन, हरियाली तीज, भद्रा, रवि योग है। आज उत्तराफाल्नुनी नक्षत्र रहेगा।

आज कर्क राशि वालों आज का दिन सकारात्मक रहेगा। शिव योग आपके आत्मबल को मजबूत करेगा और सिद्ध योग आपके अधूरे कार्य पूरे कराने में मदद करेगा। नौकरी में मेहनत का पूरा फल मिलेगा। तुला राशि वालों को आज आज का दिन करियर और कारोबार दोनों के लिए अनुकूल रहेगा। शिव योग मानसिक तनाव को कम करेगा और सिद्ध योग आपके प्रयासों को सफलता दिलाएगा। आय में वृद्धि के संकेत हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज शिव और सिद्ध योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार में लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। शिव योग आपकी मानसिक उलझनों को कम करेगा, जबकि सिद्ध योग करियर में आगे बढ़ने का अवसर देगा। व्यापारियों को पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

शिव और सिद्ध योग आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आए हैं। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है। आर्थिक लाभ के साथ बचत भी बढ़ेगी। परिवार में खुशियां आएंगी और किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज का दिन सकारात्मक रहेगा। शिव योग आपके आत्मबल को मजबूत करेगा और सिद्ध योग आपके अधूरे कार्य पूरे कराने में मदद करेगा। नौकरी में मेहनत का पूरा फल मिलेगा। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और परिवार के साथ संबंध मधुर होंगे।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि वालों के लिए आज सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं। करियर में अच्छी प्रगति होगी और अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी। व्यापार में लाभ के योग हैं। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है। विद्यार्थियों को मेहनत का लाभ मिलेगा।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज शिव और सिद्ध योग आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आए हैं। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छा अवसर मिल सकता है। व्यापार में रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

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तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज का दिन करियर और कारोबार दोनों के लिए अनुकूल रहेगा। शिव योग मानसिक तनाव को कम करेगा और सिद्ध योग आपके प्रयासों को सफलता दिलाएगा। आय में वृद्धि के संकेत हैं। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपको मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं। व्यापार में नए ग्राहक मिल सकते हैं। आर्थिक लाभ होगा और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

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धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

शिव और सिद्ध योग आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आए हैं। करियर में उन्नति के योग हैं और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ के नए अवसर बनेंगे। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। परिवार में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। यात्रा के योग भी बन रहे हैं।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज का दिन योजनाओं को अमल में लाने के लिए अच्छा रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को नई उपलब्धि मिल सकती है। व्यापार में लाभ होगा और नए संपर्क बनेंगे। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज सिद्ध योग आपके लिए विशेष लाभकारी साबित हो सकता है। करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं। व्यापार में निवेश लाभदायक रहेगा। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलने की संभावना है।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा। शिव योग आपको मानसिक शांति देगा और सिद्ध योग कार्यों में सफलता दिलाएगा। नौकरी में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार के साथ समय सुखद रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।