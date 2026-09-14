Aaj Ka Rashifal 14 September 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद शुक्लपक्ष की तृतीया सुबह 07 बजकर 06 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्थी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज द्वितीय चातुर्मास का 22वाँ दिन, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, गौरी हब्बा, मलयालम विनायक चतुर्थी, सिद्धिविनायक चतुर्थी, भद्रा, रवि योग, विडाल योग है। आज चित्रा नक्षत्र दोपहर 01 बजकर 55 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद स्वाती नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे।

मिथुन राशि वालों के लिए दिन नई योजनाओं और नए विचारों से भरा रह सकता है। आपकी बातचीत और समझदारी से कोई महत्वपूर्ण काम बन सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आज कन्या राशि वालों के लिए दिन मेहनत का अच्छा परिणाम देने वाला रह सकता है। नौकरी में अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है। व्यापार में अटके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं। धन संबंधी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

रवि और इंद्र योग आपके लिए उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रह सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में कोई अच्छी जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में नई डील या लाभ का अवसर सामने आ सकता है। रुके हुए कामों को गति मिलने के संकेत हैं। परिवार में किसी सदस्य से चल रही नाराजगी दूर हो सकती है। धन के मामले में जल्दबाजी से बचें और सोच-समझकर निवेश करें।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि वालों के लिए यह दिन आर्थिक मामलों में राहत लेकर आ सकता है। रवि योग आपकी मेहनत को पहचान दिलाने में मदद कर सकता है, जबकि इंद्र योग से कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत हैं। व्यापारियों को किसी पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

उपाय: गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मिथुन राशि वालों के लिए दिन नई योजनाओं और नए विचारों से भरा रह सकता है। आपकी बातचीत और समझदारी से कोई महत्वपूर्ण काम बन सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में नई रणनीति लाभ दे सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।

उपाय: गणेश जी को हरी दूर्वा अर्पित करें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि वालों को आज भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच से काम लेना चाहिए। रवि और इंद्र योग से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में धन का प्रवाह बेहतर हो सकता है। परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान पर ध्यान दें।

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उपाय: गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि वालों के लिए रवि योग विशेष रूप से आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होगी। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के संकेत मिल सकते हैं। कारोबारियों को बड़ा ऑर्डर या लाभदायक सौदा मिल सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और गणेश जी की पूजा करें।

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कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि वालों के लिए दिन मेहनत का अच्छा परिणाम देने वाला रह सकता है। नौकरी में अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है। व्यापार में अटके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं। धन संबंधी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। हालांकि, छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव लेने से बचें।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि वालों के लिए रवि और इंद्र योग साझेदारी और संबंधों के लिहाज से शुभ रह सकता है। व्यापार में पार्टनर के साथ मिलकर कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न कर सकती है।

उपाय: भगवान गणेश को लाल फूल अर्पित करें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में तरक्की के अवसर बन सकते हैं। आपकी मेहनत और रणनीति से कोई बड़ी समस्या हल होगी। व्यापार में लाभ मिलने के योग हैं। नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। धन से जुड़ा कोई पुराना मामला आपके पक्ष में आ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा।

उपाय: गणेश जी के मंत्र का 108 बार जाप करें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि वालों के लिए यह दिन भाग्य का साथ देने वाला हो सकता है। रवि और इंद्र योग से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। कारोबार में विस्तार की योजना बना सकते हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के संकेत हैं। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है।

उपाय: गणेश जी को पीले फूल अर्पित करें।

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मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों को करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। व्यापार में आर्थिक लाभ के संकेत हैं। लंबे समय से अटका पैसा वापस मिल सकता है। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी मिलेगी। हालांकि, किसी बड़े खर्च को टालना बेहतर रहेगा।

उपाय: गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि वालों के लिए दिन नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। रवि और इंद्र योग से भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं। नौकरी में बदलाव की सोच रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

उपाय: गणेश जी को मोदक अर्पित करें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए दिन मिश्रित लेकिन सकारात्मक परिणाम देने वाला रह सकता है। मेहनत के दम पर कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी। किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। परिवार के किसी सदस्य से महत्वपूर्ण सलाह मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें।

उपाय: भगवान गणेश के सामने घी का दीपक जलाएं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।