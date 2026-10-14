Aaj Ka Rashifal 14 October 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया चतुर्थी तिथि रहेगी। साथ ही आज तृतीय चातुर्मास का 23वाँ दिन, कपर्दिश चतुर्थी, भद्रा, विंछुड़ो, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग है। आज अनुराधा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचऱण करेंगे।

आज मिथुन राशि वालों के लिए यह दिन नई योजनाएं बनाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अच्छा रह सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से मेहनत से किए गए कामों में सफलता की उम्मीद रख सकते हैं। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को कोई सूचना मिल सकती है। आज वृश्चिक राशि वालों को करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। लंबे समय से अटका कोई काम पूरा होने की उम्मीद है। कारोबार में लाभ के लिए मेहनत जारी रखें और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

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मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

मेष राशि वालों के लिए बुधवार का दिन नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से नौकरी में नई जिम्मेदारी या कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। कारोबार में सोच-समझकर लिया गया फैसला लाभ दे सकता है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा बनाए रखें और जल्दबाजी में खर्च करने से बचें।

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वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद बन सकती है और व्यापार में नए संपर्क लाभ दे सकते हैं। नौकरी करने वालों को अपने काम की तारीफ सुनने को मिल सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। सेहत के मामले में खानपान और आराम का ध्यान रखें।

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मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मिथुन राशि वालों के लिए यह दिन नई योजनाएं बनाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अच्छा रह सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से मेहनत से किए गए कामों में सफलता की उम्मीद रख सकते हैं। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को कोई सूचना मिल सकती है। कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी।

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कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

कर्क राशि वालों के लिए बुधवार का दिन परिवार और करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी पुराने काम को पूरा करने का मौका मिलेगा। कारोबार में लाभ के लिए नई रणनीति बनाना फायदेमंद रहेगा। अमृत सिद्धि योग शुभ कार्यों की योजना बनाने के लिए समय अनुकूल माना जा सकता है। परिवार में शांति बनाए रखें और सेहत को नजरअंदाज न करें।

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सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

सिंह राशि वालों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कारोबार में नए लोगों से जुड़ने का फायदा हो सकता है। धन से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ सकती है और जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। दिनभर की भागदौड़ के बीच आराम के लिए भी समय निकालें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

कन्या राशि वालों के लिए अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग का दिन नई योजनाओं पर ध्यान देने का संकेत दे रहा है। नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। व्यापारियों को किसी नए सौदे या ग्राहक से लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बचत पर ध्यान दें। घर में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। अपनी दिनचर्या नियमित रखें।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

तुला राशि वालों के लिए बुधवार का दिन रिश्तों और आर्थिक मामलों में बैलेंस बनाने वाला रह सकता है। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और व्यापार में कोई नई योजना आगे बढ़ सकती है। आज कामों की योजना बनाने से आत्मविश्वास बढ़ सकता है। प्रेम जीवन में खुशियां मिल सकती हैं। किसी भी बड़े खर्च से पहले बजट जरूर देखें।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

वृश्चिक राशि वालों को करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। लंबे समय से अटका कोई काम पूरा होने की उम्मीद है। कारोबार में लाभ के लिए मेहनत जारी रखें और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। परिवार के सदस्यों से सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे। तनाव से बचने के लिए समय पर आराम करें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

धनु राशि वालों के लिए बुधवार का दिन नई शुरुआत की योजना बनाने के लिए अच्छा रह सकता है। नौकरी में किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों को विस्तार से जुड़ी योजनाओं पर विचार करने का अवसर मिलेगा। अमृत सिद्धि योग का बनना शुभ कार्यों की तैयारी के लिए दिन अनुकूल माना जा सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और परिवार को समय दें।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मकर राशि वालों के लिए मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ने का दिन है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन सही तरीके से काम करने पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कारोबार में पुराने संपर्कों से फायदा होने की उम्मीद है। धन के मामले में जल्दबाजी से बचें। घर में किसी सदस्य की सलाह काम आ सकती है। स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी होगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

कुंभ राशि वालों के लिए बुधवार का दिन नए विचारों और अवसरों से जुड़ा रह सकता है। नौकरी में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और कारोबार में नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से आज आप अपने टारगेट समय पर पूरा कर सकते हैं। प्रेम जीवन में आपसी समझ बढ़ सकती है। पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मीन राशि वालों के लिए दिन सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। कारोबार में किसी पुराने निवेश या योजना की समीक्षा करना फायदेमंद रहेगा। परिवार में सुख-शांति बनाए रखने के प्रयास सफल हो सकते हैं। आज आप शुभ कार्यों की योजना बना सकते हैं। सेहत के लिए समय पर नींद लें और तनाव से दूर रहें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।