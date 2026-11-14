Aaj Ka Rashifal 14 November 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रात 11 बजकर 23 मिनट तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज चतुर्थ चातुर्मास का 24वाँ दिन, लाभ पञ्चमी, रवि योग, विडाल योगहै। आज पूर्वाषाढा नक्षत्र शाम 08 बजकर 24 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे।

आज वृश्चिक राशि वालों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अवसर मिलेंगे। खर्चों पर ध्यान दें। आज मीन राशि वालों को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। साझेदारी के काम में लाभ मिल सकता है और वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर होने के संकेत हैं। जल्दबाजी में निवेश न करें। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल…

मेष राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

शुक्र की मार्गी चाल आपके लिए शुभ परिणाम ला सकती है। रुके हुए काम पूरे होंगे और व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी।

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज सुख-सुविधाओं में वृद्धि के योग हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे और करियर में नई संभावनाएं मिल सकती हैं। निवेश सोच-समझकर करें।

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिल सकता है। नौकरी और व्यापार में तरक्की के अवसर बनेंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और किसी अच्छी खबर से मन प्रसन्न रहेगा।

सिंह राशिफल (Leo Horoscope Today)

शुक्र का मार्गी होना धन से जुड़े मामलों में राहत दे सकता है। अचानक लाभ के अवसर मिल सकते हैं। परिवार में सुख-शांति रहेगी, लेकिन वाणी पर संयम रखें।

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आपकी राशि में शुक्र मार्गी हो रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ सकता है। प्रेम जीवन में सुधार होगा और नौकरी में नई उपलब्धि मिलने के योग हैं।

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज धन और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे और पुराने विवाद सुलझने की संभावना है। दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा।

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज आपको मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अवसर मिलेंगे। खर्चों पर ध्यान दें।

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

शुक्र की मार्गी चाल से आपकी आमदनी बढ़ने के संकेत हैं। व्यापार में नए संपर्क बनेंगे और पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी।

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान बढ़ेगी और धन लाभ के अवसर मिलेंगे। परिवार में सुखद माहौल रहेगा।

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग हैं। यात्रा से लाभ मिल सकता है और प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। साझेदारी के काम में लाभ मिल सकता है और वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर होने के संकेत हैं। जल्दबाजी में निवेश न करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित जी को अवश्य दिखाएं।